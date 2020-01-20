Україна повинна виконати всі умови МВФ для отримання фінансування

У 2020 році Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів, а також виконати всі умови для отримання фінансування за новою програмою.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва 17 січня у Вашингтоні (США).

«Ми досягли угоди на робочому рівні, що передбачає виконання певних умов. Робота триває, і наші експерти продовжують взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас це буде означати момент для нашого скликання виконавчого ради», — сказала вона.

Інших деталей Георгієва не уточнила.

На початку грудня 2019 року Україна і МВФ домовилися про нову програму на суму близько 5,5 млрд доларів по механізму розширеного фінансування.