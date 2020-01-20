У Туреччині туристам в турпакет буде включати податок на проживання в готелі

Туристичний податок у готельному секторі Туреччини вводиться з 1 квітня 2020 року. У перший рік податкова ставка складе 1%, другого року – 2%.

Мандрівникам, швидше за все, не доведеться оплачувати окремо туристичний податок у Туреччині, оскільки він буде включений у турпакет.

Про це повідомив заступник голови ради директорів туристичного холдингу OTI Holding Джошкун Юрт.

«Туристичний податок у Туреччині буде, це питання вже вирішене. Зараз йде обговорення, як його будуть стягувати. Швидше за все, збір буде входити в турпакет – готелі просто включать його ціну для туроператорів. Мандрівникам при заселенні платити не потрібно», – сказав він.

Експерт додав, що сума податку невелика і на продажу не вплине.

«Ті туристи, які придбали тури на 2020 рік по акціях раннього бронювання, у готелях податок платити не будуть, готелі візьмуть його на себе», – уточнив Юрт.