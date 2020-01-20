Несподівано доля Трампа опинилася в руках Насирова

Все таємне стає явним… Адвокат Парнасу показав відео…

Доля Трампа — в руках голова Державної фіскальної служби Романа Насирова.

Про це пише сьогодні у Фейсбуці відомий журналіст Юрій Бутусов.

Насиров став свідком відносин Трампа з Парнасом, так як був прийнятий Трампом у його приватній резиденції Мар-а-Лаго в грудні 2016-го — адвокат Парнасу показав відео.

Все таємне стає явним. Після публікації в США листування між Левом Парнасом і колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком, де обговорювалися питання впливу на політичні рішення Білого Дому, 16 січня президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті офіційно відрікся від знайомства з Парнасом:

«Я його зовсім не знаю, не знаю, про що він, не знаю, звідки він, нічого не знаю про нього. Я можу тільки сказати вам, що це великий обман».

Джозеф Бонді, адвокат американського бізнесмена українського походження Лева Парнасу, вибудовує лінію захисту свого клієнта як раз на тому, що Парнас діяв не самостійно. А в рамках відносин з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані і з самим Дональдом Трампом.

І в доказ близьких відносин Парнаса і Трампа показав у своєму твіттері фрагмент відеозапису прийому в приватній резиденції Трампа в грудні 2016-го року.

Згідно підписи Бонді, на цьому прийомі поруч з Трампом варто Парнас і… голова Державної фіскальної служби України Роман Насиров! Цитата в лапках — це слова Трампа, проинесенные в Овальному кабінеті 16-го січня.

25 січня 2017-го Роман Насиров заявив, що літав на інавгурацію Трампа.

Тобто в той момент, знаючи, що перебуває під розслідуванням НАБУ, Насиров залишав службу в Києві, щоб там далеко в США, з допомогою якихось сумнівних приватних посередників шукати розташування кандидата в президенти Трампа, щоб після перемоги заручитися його підтримкою і тим самим, не виключено, вплинути на подальші рішення НАБУ, яке є інструментом американського впливу в Україні. З чуток в інтернеті, за участь в інавгурації Трампа Парнас вибивав з Насирова 100 тисяч доларів.

Тепер ім’я Насирова спливло вже у зв’язку з розслідуванням, яке може призвести до імпічменту президента Трампа.

Трамп стверджує, що ніяких справ з Парнасом не мав. Але якщо Парнас і Насиров заявлять в суді зворотне, і приведуть деталі, то це зіграє в даній ситуації проти президента США і серйозно дискредитує його офіційну заяву від 16 січня. Це дасть ще один козир демократам.

Так, українська корупція дісталася до серця Вашингтона, Україна є стрижнем всього комплексу скандалів в американській політиці.

Насиров тепер може стати фігурантом справи про імпічмент у США — хто б міг подумати!