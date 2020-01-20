Оточення Столара-Кушніра одержало відсотки від мільярди, виділеного на метро на Виноградар

«Київметробуд» завдяки Кабміну Володимира Гройсмана отримав можливість отримати 95% авансу за роботами з будівництва лінії метрополітену на Виноградар вартістю 5,99 млрд грн, частина якого поклав на депозит і в подальшому отримані відсотки перерахував на пов’язані компанії.

Про це свідчить постанова Печерського райсуду. Києва від 10 грудня.

У листопаді 2018 «Київметробуд» переміг у тендері з будівництва лінії метро від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар вартістю 5,98 млрд грн.

Згідно з укладеним договором «Київський метрополітен» має перерахувати «Київметробуду» аванс в розмірі 30% від суми договору, який треба було використовувати за три місяці.

Разом з тим 20 грудня 2018 сторони уклали додаткову угоду, якою збільшили розмір авансу з 30% до 95%. При цьому термін його використання збільшили з 3 до 24 місяців

Підставою для таких дій стала постанова Кабміну від 18 грудня 2018 року, якою тодішній прем’єр Гройсман встановив максимальну ставку попередньої оплати робіт з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на термін не більше ніж на 24 місяці .

Як вказує наслідок, прийняття цієї постанови було пролобійовано невстановленими особами за допомогою корупційних зв’язків у Кабінеті міністрів» з метою збільшення видатків бюджетних коштів і отримання їх на підконтрольні собі і співучасникам компанії, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 закону « про публічні закупівлі », а саме — максимальної економії та ефективності.

У період з 16.01.2019 за 25.03.2019 за даними сайту «Spending.gov.ua» 2,5 млрд грн бюджетних коштів як передоплати були перераховані на рахунок ВАТ «Київметробуд».

Як встановило слідство, у травні 2019 посадові особи «Київметробуду» розмістили більше 1 млрд грн бюджетних коштів на депозитних рахунках в «Укргазбанку» з метою отримання прибутку як відсотків і подальшого власного збагачення. Фактично бюджетні кошти були використані не на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з порушенням положення Постанови КМУ №117 від 23.04.2004 р..

У подальшому отримані доходи у вигляді процентів від депозитних договорів, «Київметробуд» перевів на рахунки ТОВ «Профі-факторинг». А останнє, в свою чергу, перерахував ці гроші на рахунки ТОВ «Деорбуд», ТОВ «ФК« Фактор-Сервіс », ТОВ« Руль », ТОВ« Авен-Езер »і ТОВ« Фактор Стандарт ». 10 грудня суд наклав арешт на ці рахунки.

Кримінальне провадження за цим фактом було розпочато в травні 2019 року, нагляд за якими здійснює Київська місцева прокуратура № 6.

Засновником ТОВ «Деорбуд» є кіпрська компанія «Канетро Холдінгс Лтд», бенефіціарними власниками якої громадянин Індії Кумар Кульдип і Дмитро Мармуляк з Кременчука. Ці ж особи поки вважаються кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Расмус».

«Расмус» був створений в 2013 році. З 2013 по 2016 рр 50% этопредприятие належало Вікторії Полухиной. З 2017 року і до недавнього часу Полухина була засновницею ТОВ «Магнат Будсервіс Лтд», власником і керівником якого зараз є Михайло Столар. Це-батько нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. Після 2014 року Вадима Столара стали називати «сірим кардиналом» столиці. Як відомо, він інтереси в сфері будівництва і нерухомості.

З 2016 року засновником ТОВ «Расмус» є кіпрська компанія «Асодрия Холдінгс Лтд», кінцевим власниками якої значаться Кумар Кульдип і Дмитро Мармуляк. Останній у 2013-2016 рр. був директором ТОВ «Проффайненс Груп», якого в подальшому замінила, ставши та засновником фірми, Лариса Криворучко — це дружина Володимира Криворучка. Разом з нинішнім головою правління ВАТ «ХК« Київміськбуд» Ігорем Кушніром у 2010 році вони стали депутатами Кременчуцької міської ради від Партії регіонів. Саме в Кременчуці Кушнір вибудував свою кар’єру.

ТОВ «Деорбуд» є замовниками будівництва ЖК Time на вул. Василя Липківського, 38, а також РК Salut на бул. Дружби народів, 2 у Києві.

Кінцевим власником «Профі-факторингу» є киянин Андрій Савченко. Засновником «ФК«Фактор-Сервіс» є ТОВ «Нью Фінанс Партнерс», якою володіє кіпрська компанія «Сток Маркет Сек’юріті Пат Лімітед». Засновником ТОВ «Рул» є київська компанія «Фрубелса України», зареєстрована на громадянина Азербайджану Ельмара Маммадова. Засновниками ТОВ «Авен-Езер» є Сергій Пономарено і Петро Левченко. У свою чергу «Фактор Стандарт» оформлений на ТОВ «Сеньйораж», засновниками якого є Дмитро Іванов та Ігор Терещенко.