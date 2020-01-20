На Запоріжжі через несправне пічне опалення загинула ціла сім’я

Трагедія сталася в Кам’янці-Дніпровській. Від чадного газу загинула ціла родина: двоє дорослі і двоє дітей. Про це передає пресслужбу ГУНП.

Про те, що в приватному будинку знайшли чотири трупи, повідомили сьогодні зранку. На місце виїхали правоохоронці. Вони встановили особи померлих. Серед загиблих двоє дорослих – господарі помешкання чоловік 1970 року народження та жінка 1979-го н. р, а також їхні діти – 18 і 14 років.

Повідомляють, що можливою причиною загибелі сім’ї стало несправне пічне опалення, через що усі четверо отруїлися чадним газом.

Усі обставини трагедії встановлююсь. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

: forpost.media