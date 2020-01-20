Принц Гаррі вперше прокоментував свій вихід з королівської родини

Онук Єлизавети ІІ зізнався, що це рішення йому далось непросто.

Всього за тиждень королева Єлизавета ІІ розв’язала непросту ситуацію навколо рішення герцогів Сассекських розпочати самостійне сімейне життя. Принц Гаррі вперше розповів про деталі події під час приватної вечері для представників благодійної організації Sentebale в Лондоні.

Онук королеви Великобританії зізнався, що впродовж кількох місяців уся родина намагалась знайти ідеальний компроміс, адже принц Гаррі та Меган Маркл хотіли продовжити службу Її Величності, але на своїх умовах. Проте, повністю задовольнити інтереси обох сторін не вдалось і герцогам Сассекським довелось піти на поступки заради можливості почати самостійне життя.

Великобританія – це мій дім і місце, яке я люблю. Це ніколи не зміниться. Я виріс, відчуваючи підтримку від багатьох з вас, і я спостерігав, як ви вітали Меган зі щирими обіймами, дивлячись, як я знаходжу любов і щастя, яке, як я сподівався, триватиме все життя. Рішення відступити, яке я прийняв заради дружини і себе, не було легковажним. Ми сподівалися і надалі служити Королеві, Співдружності і моїм військовим асоціаціям, але без державного фінансування. На жаль, це було неможливо,

– прокоментував свій непростий вибір принц Гаррі.

: lux.fm