В Киеве полицейские раскрыли деятельность вымогателей денег

В Киеве правоохранители раскрыли деятельность вымогателей денег. Для этого злоумышленники похищали и избивали жертв.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что преступная группа начала действовать в Украине в 2019 году, а ее организатором стал 26-летний гражданин Российской Федерации. Схема действий у преступников была схожей — они представлялись участниками АТО, после чего вымогали у жертв деньги для оплаты несуществующих долгов. Для достижения своих целей злоумышленники не гнушались применять насилие, угрожать убийством, наносить вред имуществу и даже похищать людей.

Полиции известно как минимум о четырех таких эпизодах, в результате которых преступники получили около 11 миллионов гривен. Однако оба этих числа могут вырасти, ведь полицейские продолжают устанавливать других пострадавших. Уже сейчас известно, что преступники действовали в целях третьих лиц.

В частности, правоохранителям стало известно о том, что участники преступной группы угрожали потерпевшему и его родственникам убийством, а также требовали у него 400 тысяч долларов. В сентябре же 2019 года преступники похитили другую жертву, и требовали у нее 15 тысяч евро.

Трое подозреваемых уже задержаны, еще четверо объявлены в государственный розыск. Лидер же преступной организации объявлен в международный розыск. В полиции готовятся предъявить подозреваемым обвинения сразу по трем статьям.

Речь идет о части 1 статьи 225 (Создание преступной организации), части 4 статьи 189 (Вымогательство, которое привело к вреду в особо крупных размерах или было содеяно организованной группой или было объединено с тяжкими телесными повреждениями), а также частью 3 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Всего по этим статьям злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

: newformat.info