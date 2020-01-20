Відомий астролог передбачив курс гривні в 2020 році

Відомий український астролог Влад Росс заявив, що згідно з його прогнозами на 2020 рік, гривня може зміцнитися по відношенню до долара, пише»Главред» .

За словами астролога, з великою ймовірністю курс буде на рівні 20-22 гривні за долар.

Як заявляє Росс, таким курсом буде сприяти не тільки новий транш від МВФ, але і запуск ринку землі.

Також астролог заявив, що приблизно з жовтня 2020 року варто очікувати обвалу гривні.

«А з-за нього в Україні також розпочнуться різноманітні труднощі та проблеми в економіці», — заявив він.

При цьому Росс радить українцям у серпні місяці купити валюту, щоб захиститися від можливих проблем.

Однак, за його словами, незважаючи на песимістичні прогнози, в 2020 році Україну чекають і хороші періоди. Зокрема, економіку країни в період з березня по липень чекає великий зріст і не виключено приплив солідних інвестицій.