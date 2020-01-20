На трасі Київ-Чоп розбилася 25-річна власниця львівської клініки і подруга Фреймут

19 січня в результаті ДТП загинула генеральний директор львівської клініки естетичної медицини «Genesis» та близька подруга ведучої Ольги Фреймут Соломія Островська.

Як повідомляє поліція, аварія сталася на трасі Київ-Чоп біля села Кам’янка Житомирської області.

«Попередньо, водій автомобіля Nissan Juke, 25-річна мешканка. Львова, рухаючись у напрямку р. Києва, виїхала на зустрічну смугу та скоїла зіткнення з вантажівкою Volvo під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області», — йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП 25-річна дівчина загинула на місці події.

Імені загиблої правоохоронці не називають. Проте за даними ЗМІ, за кермом Nissan перебувала директор львівської клініки естетичної медицини «Genesis» Соломія Островська. Вона їхала до Києва з відпочинку в італійських Альпах.



Про смерть своєї близької подруги, Соломії Островської, повідомила в Instagram ведуча Ольга Фреймут.«Сьогодні пішла з життя моя близька подруга — Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду нудьгувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії», — написала Фреймут.

instagram/solomiaostrovska









