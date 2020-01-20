Експерт з державного управління у галузі містобудування пояснивши, чому Олена Костенко не може очолювати ДАБІ

Нещодавно стало відомо, що новий керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олена Костенко призначила своїми радниками Олександра Сергієнко та Олександра Воробйова, скандально відомих у будівельній галузі.

Олександр Сергієнко, колишній керівник одного з управлінь ДАБІ за часів Сергія Кучера, що, за даними журналістів, є автором схеми «5 доларів з квадратного метра». Разом з ним в інспекцію прийшов його колишній заступник та «партнер» за схемами Олександр Воробйов.

«Чому ж так злякались представники будівельного бізнесу нинішніх помічників в. о. голови ДАБІ пані Олені Костенко і озвучили інформацію про них, як про корупціонерів? Та саме люди Кучера-Костенко такі собі Воробйов і Сергієнко були авторами корупційних схем і тарифів для забудовників = 5$/кв. м. з усіх об’єктів. З ними все ясно, а чому про саму пані помічницю Арсенія Яценюка (О. Костенко – екс-помічниця А. Яценюка – Ред.) ніхто не говорив?», — зауважив незалежний експерт з державного управління у галузі містобудування, член-кореспондент Української академії архітектури Віктор Гліба у своємо дописі у Фейсбуці.

Журналіст Сергій Іванов раніше також зазначав, що «Таким чином, навколо ДАБІ вимальовується наступна конфігурація «смотрящих»: фактичний керівник — Родін, головний схемник і «касир»- Сергієнко, виконавець — Костенко. Нормальна кадрова реформа за свої гроші, точніше наші гроші».

Що ж до Костенко, в широких колах — «дівчинки», то за словами Глеби, у 2014 році тодішній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк взявши до себе помічницею 26 річну Олену Ігорівну Костенко. Після цього її кар’єра єра стрімко поповзла догори.

«Після цього вона очолила всі майнові схеми МОНу і відповідала за легалізацію Дерибану Гідності в одній конкретній галузі. Олена Костенко просто пішак у багатоходових комбінаціях розкрадання державних ресурсів, а саме земель Міносвіти за часів Яценюка-Гройсмана. Про це свідчать публікації Слідства-Інфо та фейсбук-публікація керівниці Фонду «Разом проти корупції» Оксани Величко, яка особисто знає Олену Костенко та опосередковано підтверджує її роль в схематозах по захопленню будівельною мафією 25000 га земель освітніх закладів під комерційну забудову», — пише експерт.

Експерт ще раз підтверджує токсичність нинішнього керівніцтва ДАБІ тім, що навіть Прем’ єр України “вирішив ліквідувати ДАБІ та відвести увагу громадськості від корупційного скандалу з лобіюванням призначення Олені Костенко через непрозорий псевдоконкурс та підставними особами, які перебувають в конфлікті інтересів.”

Поміж іншого, Прем’єр Гончарук на зустрічі з представниками будівельної галузі 17 січня 2020 року особисто покаравши «дівчинці» звільнити скандальних Олександра Сергієнко та Олександра Воробйова. Та, як відповіла на численні закиди журналістів та громадськості сама пані Костенко, якщо вона побачить корупційну складову в роботі радників Сергієнка та Воробйова, особисто звільнить їх. Тож побачимо найближчим часом, чи прислухаються «нові» молоді кадри до побажань керівніцтва країна, до громадськості та взагалі до здорового глузду.

Олег Бойко