Депутати підвищили акциз на електронні сигарети

Верховна Рада прийняла закон з поправками до Податкового кодексу, який в 4 рази підвищує ставку акцизного податку на пристрої для електричного нагрівання тютюну, більш відомі як електронні сигарети, з 1 січня 2021 року. Відповідний законопроект з техніко-юридичними правками підтримали 283 народних депутатів 16 січня, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

До другого читання в законопроект були внесені і враховані

поправки з питань оподаткування тютюнових виробів, авторства голови

парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Данила Гетманцева і народних депутатів-членів податкового комітету.

Тепер для табакосодержащих виробів для електричного

нагріву (ТВЕН) вводиться окрема товарна підгрупа і встановлюється ставка

акцизного податку – 1456,33 грн за 1 тис. штук до 2021 року з щорічним

підвищенням ставки податку на 20% до рівня 2516,54 грн за 1 тис. штук в 2024

році.

До цього ТВЕН входили в УКТЗЕД 2403 «Тютюн та замінники

тютюну» і оподатковувалися за ставкою 949,8 гривень за 1 кг (нетто). В

чинному законодавстві також передбачається підвищення ставки податку на

табакосодержащие виробу на 20% щороку до рівня 2363,40 грн за 1 кг в 2024

році.

Документ також визначає значення «електронна сигарета» і «рідини,

використовувані в електронних сигаретах». Так, вводиться окрема товарна

підгрупа для рідин, використовуваних в електронних сигаретах з встановленням з

2021 ставки податку на рівні 3000 грн за 1 літр. Ємності (упаковки) з такою

рідиною будуть маркуватися маркою акцизного податку.

Прийнятий документ також виділяє сигарили, включно з

відрізаними кінцями, з вмістом тютюну в окрему товарну підгрупу. Для

них призначена ставка мінімального акцизного зобов’язання на 2021 на рівні

1456,33 грн за 1 тис. шт. з щорічним підвищенням ставки податку на 20% до рівня

2516,54 грн за 1 тис. шт. в 2024 році. Адвалорна ставка податку для сигарилл складе

12%. А на марці акцизного податку на сигарети та сигарили буде вимога

вказувати кількість штук в пачці.

Як повідомляв SKELET-info повідомляв, з 1 січня 2020 року сигарети в Україні істотно подорожчали – тепер за пачку доведеться заплатити на 20% більше — в середньому курцям доведеться заплатити 45 гривень за 20 сигарет. До цього підвищення акцизної ставки на тютюнові вироби було з 1 липня 2019 року – на 9%.

Крім того Міністерство фінансів України запропонувало ввести

додатковий коефіцієнт 1,4 від мінімального акцизу для тютюнових виробів у разі реалізації їх за ціною

нижче 1,65 від мінімального акцизу.

Зазначимо, інформаційне

агентство Bloomberg оцінило доступність тютюну, алкоголю і наркотиків

у різних країнах, порівнявши ціни за рівнем середніх тижневих зарплат місцевих

жителів. Україну видання оцінило як одну з найдорожчих країн у цьому плані.