Насиров допоміг Парнасу з позикою в $10 млн на його бізнес-проект, — The Wall Street Journal

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насиров допоміг профінансувати позику в 10 мільйонів доларів, який соратник адвоката Трампа Лев Парнас просив під проект у сфері нерухомості.

Про це пише The Wall Street Journal.

Відзначається, що після обрання Дональда Трампа президентом соратник Руді Джуліані — Лев Парнас побачив шанс заробити на своїх зв’язках.

«Флоридський бізнесмен і донор Трампа приділяв увагу інвесторів для проекту в сфері нерухомості. Один з них, Роман Насиров, в той час був головою податкової служби України, відправився на курорт Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де вони спілкувалися з обраним президентом в колі його соратників, про що свідчить відео, опубліковане адвокатом Парнасу.

Насиров зрештою допоміг профінансувати позику в 10 мільйонів доларів, який Парнас просив для проекту, стверджують знайомі з ситуацією джерела», — йдеться в матеріалі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заперечує своє знайомство з Парнасом, який, у свою чергу стверджує, що діяв в Україні від імені Трампа.