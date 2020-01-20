Москаль про вибори в ОРДЛО: Україна в Мінську підписала дурницю

Проведення виборів нині на підконтрольних територіях Донбасу в найближчі кілька років є неприпустимим. Про це в інтерв’ю інтернет-порталу «Главред» заявив колишній керівник Закарпатської та Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

З його слів, якщо вибори в ОРДЛО все ж таки відбудуться, то з нині діючих політичних партій в обраних органах місцевого самоврядування «ДНР» і «ЛНР» можуть виявитися ОПЗЖ або Оппоблок. «Ось ці партії там сприймають, ось такий вам і відповідь», — сказав він. Одночасно з цим Москаль переконаний, що станом на сьогоднішній день ситуація з виборами на нинішніх окупованих територіях знаходиться в глухому куті.

«Якщо ми підписали дурницю в Мінську, що спершу вибори, а потім контроль над кордоном, то це шлях абсолютно в нікуди. Нас змушують так само, як у свій час Молдову. З 1991 року офіційний Кишинів не може зайти в Придністров’ї. Він не може повернути цей регіон до складу Молдови», — розповів політик.