Як СРСР робив людей жебраками

Так, друзі — сьогодні буде пост про радянському нищебродстве — власне, про те, наскільки жебраками було більшість радянських громадян. Фанати СРСР, звичайно, з цим не погодяться — на їхню думку, кожен радянський громадянин практично відразу ж після народження отримував абсолютно безкоштовно багатокімнатну квартиру, автомобіль, харчувався виключно якісними і натуральними продуктами, зробленими за Гостом, а його квартира була обставлена дорогою меблями з натурального дерева.

Насправді практично весь час існування совка більшість радянських громадян жило в стані, близькому до убогості, місяцями і роками збирав гроші на найпростіші покупки, і в сьогоднішньому пості я вам це наочно продемонструвати. Ніякого “середнього класу” в СРСР не існувало — була забезпечена правляча верхівка, яка користувалась усіма благами життя, і 95% решти населення з рівномірно розмазаний бідністю. Навіть нинішні небагаті “бюджетники” з Росії, Білорусі або України живуть набагато багатше типового радянського людини.

Отже, в сьогоднішньому пості — вся правда про радянське нищебродстве. Заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

Скільки насправді отримував радянська людина?

Для того, щоб зрозуміти ступінь радянської злиднів — для початку потрібно визначити, скільки ж грошей він в середньому отримував. Якщо брати “середню температуру по лікарні” — то середня радянська зарплата становила приблизно 120-130 рублів. Були ті (трохи), хто отримував 350-400 або навіть 500-700 рублів — всякі там начальники та урядовці (наприклад, зарплата міністра була 800 рублів), але також були і ті, хто заробляв не більше 80-90 рублів, і таких було набагато більше, ніж перших — мінімальна радянська зарплата становила 70 рублів, і отримувало її безліч некваліфікованих працівників, начебто прибиральниць.

У загальному і цілому — середня радянська зарплата дорівнювала саме 120-140 доларів сша, за середню цифру візьмемо суму в 120 рублів на місяць. Саме стільки у 1970-80-ті роки отримували середньостатистичні інженери, лікарі, вчителі, держслужбовці, всякі там архіваріуси та інші подібні товариші — загалом, більшість міського населення. Заради інтересу можете поспілкуватися з людьми старшого покоління, із тих хто встиг попрацювати в СРСР — вам назвуть в середньому саме такі суми.

Що можна було купити на радянську зарплату.

А тепер давайте подивимося, що можна було купити на середньостатистичну радянську зарплату. Більш-менш пристойне пальто коштувало більше сотні карбованців — від 110 до 150. Хороші черевики коштували 50-60 рублів. Разом — середньої радянської зарплати вам в СРСР навіть не вистачило б навіть на пальто з черевиками, довелося б збирати. Жіночі чоботи на синтетичному хутрі (до речі, бридкого якості) коштували цілих 82 рубля. Уявляєте? Купа народу в совку працювала за 70-80 рублів на місяць, фактично заробляючи лише на одну пару чобіт на місяць. Дитяче взуття коштувала трохи дешевше, але теж дуже дорого в порівнянні з сучасною — варто згадати хоча б епізод з фільму “Службовий роман”, де Новосельцев позичає 20 рублів на взуття для сина — це шоста частина середньої радянської зарплати!

Йдемо далі. Побутова техніка. Магнітофон “Дніпро-12” коштував 147 рублів — набагато більше середньої зарплати. Холодильник “Мінськ-16” коштував 390 рублів — це було три середні зарплати, навіть більше. Кольоровий телевізор “Юність” коштував цілих 430 рублів — майже чотири. Ну що, вже хочеться пожити в цьому ідеальному СРСР? Кришталева люстра (предмет совкової “розкоші”) коштувала 230 рублів — дві середні зарплати, килими теж коштували шалених грошей — від 150-200 рублів і вище (окремі екземпляри могли коштувати і по 800 рублів), меблева “стінка” теж коштувала сотні рублів — у фільмі “Іронія долі” Лукашин згадує “польський стіна” за 830 рублів — якісь абсолютно шалені гроші за кілька пиляних плит з ДСП і жменю шурупів. Це майже 7 середніх зарплат! Це як якщо зараз купити шафа з ДСП десь за $3500.

Що у нас залишається ще? Фанати СРСР люблять розповідати про “розвиненому радянському авіатранспорті”. Так от, квиток Москва — Алма-Ата коштував 48 рублів, а авіаквиток Москва — Братськ — 72 рубля. Багато ви налетаете з такими цінами? Квитки коштували більше половини середньої зарплати! Автомобілі (мало того, що їх було важко купити в принципі і треба було стояти “черга”) теж коштували шалених грошей — “Москвич-412” коштував 5000 рублів, “ВАЗ-21011” — 6000 рублів, “ВАЗ-2103” — цілих 7500. На автомобіль потрібно було збирати роками і десятиліттями.

В країні загальної убогості.

Що ж у нас виходить в результаті? А в підсумку виходить те, що навіть на найпростіші покупки, начебто зимового пальто або черевик радянський чоловік змушений був збирати місяцями — відкладаючи по 10-20 або 30 рублів на місяць. Ще раз — мова йде не про якихось там великих покупках, начебто автомобіля, гаража або комплекту меблів для всієї квартири, а по суті про побутових дрібницях — зимових шапках, чоботях, куртках та іншому подібному. Навіть на такі дрібниці люди були змушені збирати по копійці місяцями. Всі інші гроші йшли на їжу, побут, якісь побутові покупки, якісь речі для дітей та інше подібне.

Фанати СРСР люблять розповідати про якісь там “згорілих накопиченнях” після розвалу совка — це, до речі, взагалі окрема цікава тема, куди поділися совкові псевдо-гроші (фантики), але в сьогоднішньому пості цікаво інше — як-небудь заради інтересу попитайте, у кого там що “згоріло”. Хто назве суму в 300 рублів, хто в 500, хто 800, у когось “на книжці” зберігалося кілька тисяч. Це те, що люди встигали накопичити за все життя. Жалюгідні пару тисяч радянських рублів, 16 середніх зарплат, 8 тисяч доларів на сучасні гроші. А у когось і зовсім згоріли суми в 200-300 рублів, і вони досі згадують ці гроші гучним словом “згорілі заощадження”.

По суті, будь-який радянський чоловік, який працював на державній службі за середню зарплату, був приречений державою на вічну бідність. Тобто з голоду померти, вам би не дали — на хліб і ковбасу копійка завжди б знайшлася, але вам до кінця днів приходиось б перебиватися від зарплати до зарплати, місяцями збирати на пальто і черевики, роками на меблевий гарнітур, і ціле життя — на автомобіль. Може, до старості якраз би і накопичили. Власне, саме це фанати СРСР і називають “стабільністю і упевненістю в завтрашньому дні”. Завтрашнє дно в совку дійсно було стабільним і впевненим…

Такі справи.

Напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте.

Ще вірите в казки, що в СРСР люди жили заможно?