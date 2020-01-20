Нацвідбір на Євробачення-2020: опублікований список учасників

В Україні вперше оголосили імена всіх учасників Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020», який пройде в Нідерландах.
Так, за право представити країну на престижному конкурсі боротимуться 16 виконавців. Багато з них давно знайомі глядачам, серед них KHAYAT, Katya Chilly, Jerry Heil, Еліна Іващенко та інші.
Повний список учасників виглядає так:
[Про]
KHAYAT
Assol
CLOUDLESS
GARNA
Katya Chilly
FO SHO
David Axelrod
Олександр Порядинський
TVORCHI
GIO
Jerry Heil
KRUTЬ
Єліна Іващенко
Go-A
MOONZOO feat. F. M. F. Sure
Фото: instagram/eurovision.ua