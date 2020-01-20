Нацвідбір на Євробачення-2020: опублікований список учасників

В Україні вперше оголосили імена всіх учасників Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020», який пройде в Нідерландах.

Так, за право представити країну на престижному конкурсі боротимуться 16 виконавців. Багато з них давно знайомі глядачам, серед них KHAYAT, Katya Chilly, Jerry Heil, Еліна Іващенко та інші.

Повний список учасників виглядає так:

[Про]

KHAYAT

Assol

CLOUDLESS

GARNA

Katya Chilly

FO SHO

David Axelrod

Олександр Порядинський

TVORCHI

GIO

Jerry Heil

KRUTЬ

Єліна Іващенко

Go-A

MOONZOO feat. F. M. F. Sure

Фото: instagram/eurovision.ua