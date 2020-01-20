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Нацвідбір на Євробачення-2020: опублікований список учасників

20.01.2020

В Україні вперше оголосили імена всіх учасників Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020», який пройде в Нідерландах.

Так, за право представити країну на престижному конкурсі боротимуться 16 виконавців. Багато з них давно знайомі глядачам, серед них KHAYAT, Katya Chilly, Jerry Heil, Еліна Іващенко та інші.

Повний список учасників виглядає так:

  • [Про]

  • KHAYAT

  • Assol

  • CLOUDLESS

  • GARNA

  • Katya Chilly

  • FO SHO

  • David Axelrod

  • Олександр Порядинський

  • TVORCHI

  • GIO

  • Jerry Heil

  • KRUTЬ

  • Єліна Іващенко

  • Go-A

  • MOONZOO feat. F. M. F. Sure

    • Фото: instagram/eurovision.ua

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