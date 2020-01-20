Дубілет анонсував «елегантне рішення» щодо зменшення бюрократії

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що знайшов рішення, як зменшити бюрократію для українського бізнесу. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, найбільш частою скаргою українських бізнесменів було постійне спілкування з військкоматами відносно своїх співробітників за допомогою відправки листів.

«Ми знайшли, як мені здається, дуже елегантне рішення, як зменшити бюрократію для бізнесу. За нашими законами, компанії повинні постійно обмінюватися листами щодо своїх співробітників. Зрозуміло, що вся переписка ведеться винятково в паперовій формі», — сказав Дубілет.

Він анонсував відкриття проекту, який додає кілька полів, що стосуються військового квитка, у звіт, подається в податкову службу. Крім цього передбачена також автоматична відправка в військкомати змін даних співробітників, інформація про яких буде зібрана з вже наявних реєстрів.

«Мені ця ідея подобається тим, що державі не доведеться витрачати час і гроші на створення нового технологічного рішення, а життя бізнесу не буде ускладнюватися новими звітами і програмами», — резюмував міністр.