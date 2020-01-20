Принц Гаррі про відмову від титулу: «Не було іншого вибору»

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відчували, що у них немає іншого вибору, ніж покинути королівську сім’ю. Про це сказав Гаррі в Лондоні під час виступу на заході організації Sentebale, передає DW.

Гаррі зазначив, що рішення було непростим.

«Я відчуваю глибоку печаль з-за того, що все прийшло до цього. Було багато місяців переговорів після багатьох років випробувань. Я знаю, що не завжди був правий, але в мене не було іншого вибору, враховуючи, як все розвивається», — сказав він.

За його словами, він хотів би продовжувати служити королеві, Співдружності націй і військовим асоціаціям, не отримуючи коштів з бюджету.

«На жаль, це виявилося неможливо», — додав він.