Новосад: вчителі російськомовних шкіл будуть проходити підготовку для викладання державною мовою

На вчителів російськомовних шкіл чекає проходження спеціальних курсів підвищення кваліфікації в рамках процесу переходу на українську мову викладання. Таку заяву очільниця Міністерства освіти і науки України Ганна Новосад зробила під час інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». Так, вона розказала, що її відомство пропонує спеціальний період адаптації для учнів, а за результатами першого року можна подивитися, як це відбувається, і, можливо, відкоригувати навчальні програми.

«Зараз нам насправді важливіше підготувати вчителів, аби вони були готові викладати державною мовою і підтягнули свою термінологію. Для них ми будемо робити окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони змогли покращити свої знання мови», — підкреслила вона. Окрім того, Вона зазначила, що рідна мова і література будуть викладатися російською.

«Наразі ми готуємося до того, аби з вересня школи, які навчалися російською, з п’ятдесят п’ятого класу перейшли на вивчення предметів українською мовою. Водночас рідна мова і література будуть викладатися російською. До того ж, є можливість факультативів та позакласного навчання. А початкова школа залишається державною мовою», — розказала вона.