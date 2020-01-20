Благодійних внесків у лікарнях не буде, — Скалецька

Зі стартом реформ на вторинному ланці медичної допомоги лікарні будуть отримувати кошти за контрактами НСЗУ, за платні послуги, від страхових компаній і від місцевої влади.

Про це в інтерв’ю заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

«Я сподіваюся, що неформальні платежі лікарні взагалі вимагати не будуть. Оскільки заклади, крім контракту з НСЗУ, отримують можливість отримувати інші кошти за платні послуги, або з місцевого бюджету, від страхових компаній. Місцевий бюджет може створити місцеві програми по тим або іншим захворюванням . Це означає, що законних способів отримувати офіційні платежі досить багато. Неформальних платежів, благодійних внесків — не буде», — сказала Скалецька.

Вона додала, що в разі, якщо такі платежі будуть вимагати, громадяни можуть поскаржитися на гарячу лінію НСЗУ 16-77.

Також, за її словами, механізму сооплаты пацієнтом деяких медичних послуг поки немає.

«Про сооплате ми не говоримо. У дійсності є декілька моделей, як може дофинансироваться система надання медичної допомоги. Робота над законопроектами ведеться в парламенті. Ми підтримуємо конституційні рішення, пов’язані з додатковим фінансуванням отримання медичної допомоги», — сказала Скалецька.

Вона додала, що в цьому році планується підготовка та широке обговорення законопоекта про страховому медичному забезпеченні.

«На сьогоднішній день в програму медичних гарантій включені 27 пакетів медпослуг — все, що надавалося раніше, але коштів не виділили більше, ніж у попередні роки на фінансування медичних установ. Найбільш критичні для збереження життя і здоров’я види допомоги — інсульти, інфаркти, онкологія, пологи, неонатальна допомога новонародженим — будуть оплачуватися за підвищеним тарифом», — сказала Скалецька.

Вона додала, що Моз розраховує побачити позитивний результат у багатьох ситуаціях, які були критичними, вже в кінці квітня — початку травня.