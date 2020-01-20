Станіслав Асєєв: Навіть якщо Бог існує, то я його більше не розумію

Ніж «донецькі» відрізняються від решти України? Що за світ існує в підвалах «ДНР»? Чому багато «ополченці» більше не вірять в свої «республіки»? Чи можна на вагах обміну зважити страждання полонених і правду про злочини «Беркута» на Майдані? І де взяти на це сили?

Десятки статей для провідних українських медіа з окупації. Арешт. Звинувачення в шпигунстві і екстремізм. Два з половиною роки в полоні. Двадцять вісім місяців з них — у донецькій спецтюрьме «Ізоляція». 29.12.2019 р. журналіста Станіслава Асєєва (псевдонім Станіслав Васін) — обміняли. Кілька днів тому Асєєв зустрівся з президентом і передав Володимиру Зеленському зведені списки людей, що залишилися в підвалах, відзначає ZN.UA.

Мама і дві дуже літні бабусі Стаса Асєєва і зараз залишаються в Макіївці. А їхній син і онук попереджає, що в силу цієї обставини не може бути до кінця відвертим про якісь самих страшних подробицях полону і перебування на окупованій території.

Але вже зараз він чесно і спокійно відповідає на складні запитання. Чому його світогляд докорінно змінилося? Ніж «донецькі» відрізняються від решти України? Що таке «режим Януковича» і чому це не медійний штамп, як здавалося йому раніше? Що за світ існує в підвалах «ДНР»? Які люди наглядають там за полоненими? Чому багато «ополченці» більше не вірять в свої «республіки»? Чи можна на вагах обміну зважити страждання полонених і правду про злочини «Беркута» на Майдані? І де взяти на це сили?

Працюючи над цим інтерв’ю, маючи в багажі схожий розмова з Ігорем Козловським — вчителем Стаса, які повернулися з полону в 2017-му році, я так і не змогла знайти відповіді на озвучений Козловським головний людський питання: «Навіщо?». Знайде його в підсумку сам Стас? Якому належить важке повернення до людей. У всіх сенсах.

— Стас, ми з тобою довгий час ходили по вулицях одного міста. Вже в Києві читала твою довоєнну автобіографічну книгу «Мельхиоровый слон чи Людина, яка думає», а потім… твої статті з окупації. Ти — глибока людина. Думаю, це відчують всі, хто нас зараз дивиться або читає. Але як ти сам зараз сприймаєш себе? Хто такий Стас Асєєв після полону?

— Людини, який описаний в тій книзі, більше не існує. Я змінився. І навіть не в полоні, а відразу після початку конфлікту. Ідеологічно і психологічно. Може, для когось це буде відкриттям, але до війни я був класичним прикладом, скажімо так, російсько-мирного мислення. Велика Росія, особливі види духовності, які протиставляються Заходу, Путін — геній… тобто повний набір загальновідомих духовних сил. Але вони тріснули відразу з початком війни.

Фото: ZN.UA

— Але ж ти закінчив факультет філософії і релігієзнавства Донецького університету інформатики і штучного інтелекту.

— Як це ні дивно, але і факультет, і книги, які я там читав, обравши певну теоретичну лінію, зіграли свою роль у формуванні мого довоєнного світогляду. Однак виявилося, що на практиці «русский мир» переломлюється зовсім з іншого боку. Для остаточного розуміння цього мені знадобився весь 2014-й рік. Аж до моєї невдалої спроби потрапити на фронт. У жовтні 2014 року я поїхав у батальйон «Донбас». Але це підрозділ чомусь все ще перебувало в тилу. Донецьк вже горів, війна була в повному розпалі, а вони просто сиділи і проїдали волонтерські пайки. Я вирішив, що при такому розкладі корисніше буду вдома, і на наступний день повернувся в Донецьк.

Фото: ZN.UA

Російські ж канали потім роздули цілу історію про те, що я побачив там якісь жахи і тому повернувся додому. Це неправда.

Але зізнаюся, що, навіть вирушаючи на фронт, я почував, що всередині все ще залишаюся ближче до Росії. А не до західних цінностей, за які воюють збройні сили України. Чесно, цей компот був у голові. Який, тим не менш, через деякий час повністю зник.

— Ти зараз торкнувся важливий пласт, по суті, пояснюючи ментальність «донецьких». Питання ідентичності для українського різношерстого суспільства актуальний і зараз.

— Невдячна тема насправді. Звичайно, у нас є особливості. Наші люди прагматичні. Для них завжди важливіше те, до чого можна дотягнутися рукою і помацати, ніж якісь абстрактні речі, які неможливо відчути дотиком. І це, напевно, саме перше і головне, що відрізняє «донецьких» від тієї частини країни, яка все далі відходить на Захід. Однак про якісь глобальні відмінності я б все-таки не говорив. Точно немає ніякого «народу Донбасу». Це банальний політичний шарж, який був необхідний Росії, щоб розпалити, в тому числі, і цей конфлікт.

Фото: ZN.UA Інтерв’ю С. Асєєва Каналу Росія-24 через шантаж мамою і рідними

В інтерв’ю Сладкову з тієї ж «Росії-24» я прямо говорив, що «народу Донбасу» не існує на відміну від, приміром, чеченського народу. Але ви зрівняли Чечню з землею і не віддали жодного метра, а ось якийсь примарний народ Донбасу вирішили відокремити від України. Однак ці мої слова були вирізані з інтерв’ю, як і багато інші. І все-таки зараз ми торкаємося теми, в яку можна тільки вірити. Є люди, які вважають інакше, і ви ніяк не переконаєте. Я це зрозумів з свого власного досвіду і перебування в «Ізоляції». Тільки якісь кардинальні внутрішні екзистенційні злами можуть змінити людину внутрішньо. Коли ви в щось щиро вірите, а вас ламають через коліно, світ раптом повертається іншою стороною.

Говорячи про «Ізоляції», я маю на увазі офіцерів корпусів ополчення «ДНР» в орденах і медалях, які потрапляли в мою камеру. З смотанными скотчем пальцями, які їм просто ламали і ось так «перев’язували». І у них, так, серйозно змінювався світогляд. І не тому, що вони послухали мене чи подивилися «1+1», а тому що їх тільки що вбивали люди, з якими пліч-о-пліч воювали. Тому навряд чи варто теоретизувати про ідентичність. Життєвий досвід може кардинально змінити її.

— Коли ти говориш про земляків і речах, до яких можна доторкнутися, це — про матеріальне? Про роботу? Зарплати?

— Так. Гасло «Країна — понад усе», це не про Донбас. Це рекламна картинка, а Донбас — це в першу чергу — сім’я, холодильник і соціальний пакет.

Фото: ZN.UA

— Як же мало було в Донбасі… якщо навіть людина з філософською освітою свято вірив в геній Путіна…

— Катастрофічно мало. Я взагалі дивуюся, як я вивчив українську мову. Звідки він? Напевно, лише з телебачення. Я ніколи не говорив українською. І коли в цьому є необхідність, я не можу зрозуміти, звідки у мене беруться слова. Ми хоч і вчили його в школі, але все-таки за залишковим принципом. У Донецьку ніхто і ніколи не забороняв говорити російською. Ми завжди говорили російською. Україна виявлялася тільки у зовнішній державної атрибутики: гімн, герб, прапор на стенді в школі. Звичайно, були якісь невеликі осередки національного, однак по своєму оточенню можу точно сказати, що більшість сприймало країну знизуючи плечима: «Ну, Україна і Україна…» А в 14-му році всі автобуси і тролейбуси були обклеєні листівками з написом: «Ми воюємо за…». І одним з перших пунктів був — російська мова. Однак те, що до нас нібито прийшли захищати, у нас було і без Росії.

— І все-таки в якийсь момент твій «русский мир» остаточно рухнув?

— Не було конкретного дня чи моменту. Просто був досвід війни і десь з 15-го року я відчув порожнечу всередині. Не залишилося нічого. А коли потрапив в МГБ, то зрозумів, що взагалі нічого не знаю про цю війну. При тому, що постійно перебував у її центрі. При тому, що вже змінив свою позицію. При тому, що вже два роки працював як журналіст і публіцист для українських медіа. Але виявилося, що я не знав взагалі нічого. Не знав, що є цілий підземний світ, куди потрапляють люди, безпосередньо пов’язані з процесами, що протікають у цих квазигосударствах. Те, що я там побачив, вражає. У масштабах фінансів, контрабанди, розграбування. Люди, які там стоять біля керма, живуть навіть не одним днем, а миттю, для того, щоб встигнути щось схопити, поки тебе самого не кинули в підвал.

Фото: ZN.UA

— Ти маєш на увазі владу «ДНР»?

— Я кажу про місцевій політичній кон’юнктурі, військових, співробітників МГБ. Я спостерігав за ними по обидві сторони в’язниць. Ці люди не вірять ні в що і ні в кого. Ну, можливо, деякі з них до цих пір чекають Росію, яка «прийде і розбереться з тими, хто знущався і катував своїх же».

— Скажи, чому ти залишився в Донецьку і філософа перетворився на журналіста?

— Тут багато випадкового. Я читав українські ЗМІ і в Інтернеті натрапив на рубрику «Листи з окупованого Донбасу» на «Радіо Свобода». Був порив написати, і я це зробив. Вийшло. З іншими виданнями, з Сергієм Рахманіним мене звів вже мій університетський товариш Єгор Фірсов. Я повністю усвідомлював, що української журналістики на окупованій території не існує. Для того ж, щоб давати якісь якісні та об’єктивні оцінки, потрібно знаходитися всередині цього конфлікту.

Тому, що там величезна кількість мозаїк, які складають загальну картину. Адже це не тільки текст, фото або відеосюжет, а ще ментальна і психологічна складова тих людей, які там знаходяться. З якими я постійно спілкувався.

— В чому була твоя лінія розколу?

— Незважаючи на шлейф чарівності «русским миром», я відразу зрозумів, що «ДНР»/»ЛНР» — це не моя історія. З урахуванням того, що я побачив першого березня на першому сепаратистському мітингу з Губарєвим та іншими персонажами того часу. Для мене була очевидною абсурдність будь-яких «республік» на українській території. З часом всі ці люди, не поділяли мого бачення, з політичних супротивників перетворилися, по суті, у ворогів.

Тема Майдану більш болюча для мене. Я не підтримував Євромайдан коли він починався. З двох причин. По-перше, не пов’язував європейські цінності з підписом Януковича. По-друге, коли постало питання про зміну політичного режиму, я був упевнений, що якісно нічого не зміниться. Досі вважаю, що не помилився в цьому відношенні. А щодо того, що відбувалося вже під час Революції гідності і загибелі людей, то я не маю морального права про це говорити тому, що мене там не було. Я можу тільки припускати, що в сформованій ситуації все могло бути тільки так, а не інакше.

І у мене є підстави робити такі припущення. Тому, що в «Ізоляції» я зустрів осколки старого режиму Януковича. І з фрази, яку я завжди сприймав, як медійний штамп, вона перетворилася в реальність. Я усвідомив, що це дійсно був режим, врослий в тіло держави через спецслужби, політику і кримінал. У в’язниці я зустрівся буквально з представниками всіх цих трьох напрямків. Я навіть уявити не міг масштабу того режиму, в якому сам же до цього жив. Що, напевно, не дивно. Тому що в часи Януковича я благополучно вантажив вагони. А коли живеш життям від дому до роботи і назад, то навряд чи тебе може цікавити політика. Однак зацікавленість все-таки прийшла. Через підвали, електрика, тортури. І в цьому сенсі я, звичайно, війні вдячний. Як би пафосно або цинічно це не звучало. Свідомість змінилося кардинально.

— У своїй книзі ти описуєш випадок з дитинства, коли ви з товаришем ще в досить ранньому віці підпалили полі. Вас наздогнали місцеві безпритульні і довго били. Ти написав, що з тих пір вже нічого не боявся. Залишаючись в Макіївці ти, по суті, підпалював полі. Тому що насправді вже нічого не боявся?

— У мене були об’єктивні причини не боятися — дві дуже літні бабусі і мати. І я не міг їх залишити. Але все-таки я помилився. Не тоді коли залишився, а коли потрапив у «Ізоляцію». Такого страху я не відчував ні на тому полі, ні більше ніколи в житті. Страх став окремою категорією свідомості, з якою ти живеш цілодобово. І, напевно, навіть уві сні, тому що часто снилися кошмари. Але і цей страх у якийсь момент переріс у байдужість. Напевно, це вид самозахисту психіки. Не можна місяцями боятися і не зійти з розуму. Так змирилися багато людей. Ми існували як овочі, рослини.

— Ти говориш зараз на автоматі… Це теж захист?

— Я намагаюся насправді не копати дуже глибоко. Тому, що минуло не так багато часу. І мені потрібно спочатку розібратися хоча б з тими моментами, які вже зараз помічаю за собою.

— Коли тебе заарештували, якийсь час приховували цей факт. І ти писав два матеріалу нам у «Дзеркало» і для «Радіо Свобода» практично з полону. Коли я про це дізналася з твого інтерв’ю хлопцям, взялася перечитувати ці два тексти. У надії щось прочитати між рядків.

— Нічого не було. Я не намагався створити в текстах якісь послання. Мені потрібно було просто якось вийти з цієї ситуації. Я і уявити не міг, що щось подібне мені доведеться робити у своєму житті. Адже якщо для «Радіо Свобода» це був простий репортаж з фото, то для «Дзеркала» мені сказали за ніч написати велику аналітичну статтю. Так, щоб всі думали, що я на волі і працюю. І не видали навіть листка і ручки. Був дуже серйозний стрес.

— Ти тоді вже розумів, до чого все йде? Які тобі можуть бути пред’явлені звинувачення…

— Звичайно, розумів. Мені одразу пояснили систему, що установа заповнено диверсантами і шпигунами, і мої статті буде мало чим відрізнятися від статей інших людей. Пояснили також, куди зазвичай з підвалів за адресою вул. Шевченка, 26 потім потрапляють арештанти. Так, власне, все і вийшло. Сім статей із звинуваченнями у шпигунстві і різних формах екстремізму і переклад в спецв’язниці «Ізоляція».

— Всі ці люди, які там працювали і яких ти там дізнався, адже це могли бути твої колишні сусіди, земляки, звичайні люди, що ходили з тобою одними вулицями. Що ти тепер зрозумів про людей?

— Судити про людей за тим персонажам, з якими я перетнувся в МДБ «Ізоляції», дуже складно. Та їх і людьми-то складно назвати. Людьми, з якими я ходив по вулицях, напевно, можна назвати «ополченців», які також потрапляли в цю в’язницю. У мене була маса знайомих на свободу, які володіли таким же статусом і якостями. Ось з ними ми знаходили спільну мову. Тому, що в «Ізоляції» змінився світогляд і у них, і у мене. Але навіть якщо і не змінювалося їх думку щодо того, що відбувається, то все одно з ними можна було говорити. До якоїсь межі, звичайно. До крапки, де граничні підстави не раціоналізуються. Тобто ми доходимо до якоїсь межі, після чого людина вірить в одне, а я вірю в інше. І, якщо зовсім спростити, то саме в таких точках трапляється війна.

А ось про тих, хто називає себе офіцерами МДБ, судити як про людей, я б не став. Особливо про тих, які працювали в «Ізоляції». У цьому місці сиділи люди, які є фігурантами найбільш резонансних справ «республіки». Міністри та їх заступники, великі бізнесмени, вищий командний склад корпусів «ополчення». Нас там ніхто не поділяв на своїх і чужих. І в цьому сенсі можна сказати, що там 37-й рік. Бо коли, приміром, вбили Захарченко, різко змінився особовий склад у багатьох підрозділах МДБ. І старе керівництво, і середній склад просто пачками стали кидати в підвали, СІЗО або «Ізоляцію».

— Ті, хто прийшов на їх місця, так звані офіцери, наглядачі… хто ці люди? Це колишні українські силовики? Росіяни?

— Один мені відомий — точно колишній співробітник СБУ. Двоє росіян. Але вони, швидше за все, не кадровики. Один з них — точно доброволець, який приїхав і «виріс» до посади наглядача. Але в більшості своїй, звичайно, це місцеві, з колишніх силових структур-МВС, СБУ та військових.

— Це як раз той випадок, коли силовиками стають люди, схильні до насильства?

— Я одного разу ставив схожий питання одному з оперів контррозвідки. Який сам, у всякому разі, мене не катував. Тільки був присутній. В один із сеансів оперативної роботи, яку він проводив зі мною, ми розговорилися про війну. І я кажу йому: навіщо ви це робите з людьми, адже це абсолютно ненормальні речі? І він відповів. Звичайно, каже, не можна назвати нормальною людиною того, хто вдень накручує провід на геніталії і включає електричний струм, а ввечері йде до дружини, їсть вечерю і займається з нею коханням. Звичайно, для такої роботи ми підбираємо певний психологічний тип людей. Щоб вони самі не сходили з розуму і виконували те, що нам треба. В «Ізоляції» на цей рахунок налагоджена система. І те, що таких людей зібрали в одному місці, це, дійсно, катастрофа.

— Там є жіночі камери?

— Так.

— Це теж 37-й рік?

— Давай, мабуть, тему жінок в «Ізоляції» взагалі пропустимо. Це особлива тема. Тим більше, що деякі жінки, які там були, теж потрапили в обмін. Якщо вони приймуть таке рішення, то вони самі все розкажуть. А я не маю на це права.

— Ті з «ополченців», які змінювали свою позицію по відношенню до війни, ніж це пояснювали? Важливо це. Ми ж говоримо про те, що, можливо, через якийсь час нам доведеться знову жити разом.

— Наведу приклад без конкретних прізвищ. Сидів зі мною один чоловік, який воював за ці так звані республіки. Він починав ще в Одесі. Стояв біля витоків сепаратистського руху там. Потрапив у «Ізоляцію», пройшов через дуже жорсткі речі. І якось в один з вечорів я йому сказав, що в Україні є така точка зору, яку ти, можливо, вважаєш дуже цинічною і неприємною. Але деякі говорять, що в Будинку профспілок загинули кілька десятків людей, але це жахлива подія врятувало тисячі життів одеситів, які не допустили у себе Донбасу. І він відповів, що ці люди мають рацію. Що, якби в Одесі вийшло те ж саме, що зараз відбувається в Донецьку і Луганську, то не треба було б і починати все це. Не треба було б гинути ні вам, ні нам. Це сказав чоловік, якого напівживим винесли з Будинку профспілок, де він сам мало не помер. Потім він поїхав воювати за «республіки», а зараз він повністю спустошений.

— Тепер важке питання з приводу обміну. Не всі в українському суспільстві, як би сьогодні не були раді вашому поверненню, поділяють вибір президента. На шкоду продовженню розслідування розстрілів на Майдані і обміну наших полонених на «беркутівців». Олег Сенцов написав пост, що це занадто висока ціна для нашої держави… та й я сама написала близькі за змістом слова. Що ти відчуваєш,коли я озвучую ці страшні насправді речі, Стас?

— Я опущу почуття і лірику, і скажу, як я розумію цю ситуацію. Насправді, я дуже не заздрю президенту. Не як політика, а як людині. Я прекрасно розумію, що з одного боку, є люди, загиблі на Майдані, їх сім’ї, «Беркут»… З іншого боку, є якісь абстрактні асєєви, іванови, петрови, які сидять у підвалах Донбасу. Для тих, хто втратив близьких на Майдані вони, за великим рахунком, ніхто. Але, якщо зняти самий верхній шар, то є ще, наприклад, жінка, яку жорстоко катують в «Ізоляції». Її гвалтують, і це триває місяцями. Це я кажу про конкретний випадок. І якщо на одну шальку терезів поставити «Беркут», а на іншу цю жінку… А може бути цих жінок кілька. А ще додати туди чоловіків, з якими роблять приблизно те ж саме, то яка чаша терезів переважить? Не знаю.

Чесно кажу, що не знаю. Тому, що відповіді на це питання немає. І в цьому сенсі, напевно, важлива політична воля сильного людини, лідера, яким зазвичай і є президент. Який має прийняти рішення, на яку сторону схилити ці ваги. І він вибрав обмін. Я особисто, звичайно ж, йому вдячний тому, що розумію через що ми пройшли. Що сказати сім’ям загиблих на Майдані? Мені їм сказати нічого. Я їх в чомусь розумію… І скажу, що серед нас у 32-й колонії, де я в останні місяці перебував, були люди, які говорили, що готові сидіти скільки треба. Лише б Україна не йшла на поступки Росії. Так, були такі люди, і я просто аплодую…

— Твій учитель, теж колишній полонений з Донецька Ігор Козловський сказав, що не кожен повернувся з неволі відчуває себе вільним. Як почуваєшся ти?

— Я ще не відчуваю звільнення. Я не можу вийти на вулицю, видихнути і сказати, що нарешті все скінчилося. Немає цього відчуття. Так, все просто зараз. Я можу піти куди завгодно і скільки завгодно. Але часом мене просто вбиває. У мене постійне ще допленное відчуття комендантської години. Мені постійно здається, що воно закінчується. Якщо я в дев’ять годин на вулиці, то мені здається, що треба швидше йти додому. Ще я можу зайти в супермаркет і купити все, що завгодно…шматочок мила, який ми там розтягували на чотирьох і на цілий місяць.

А не так давно я зайшов у метро, там сиділа дівчина, яка в смартфоні перебирала картинки дитячих підгузників. І чесно кажучи, я сторопів, мені перехотілося жити… Тому, що я зрозумів, що той досвід, який ми принесли з полону, за великим рахунком нікому не потрібен. І це правильно. Люди просто хочуть дивитися серіали і водити дітей до школи. Не треба розповідати їм, що хтось комусь там засовує в задній прохід електрод… Ну і що? Як я на це можу вплинути? У мене маленька донька і я вибираю їй одяг…

Моя перевага в тому, що я цей момент усвідомлюю. Саме я, а не вона. Те, що вона перебирає цей одяг — правильно. На наступній зупинці у вагон зайшов хлопець у камуфляжі. І, знаєш, все як рукою зняло. Вагон і інші люди для мене перестали існувати. Ось, здавалося б, я повинен йти у зворотний бік від усієї цієї теми з Донбасом, але як тільки я побачив військового, це виявилося єдиним зв’язком з містом взагалі… Звичайно, від таких моментів треба позбавлятися. Але це моя проблема і добре, що на сьогодні я усвідомлюю її.

— Є якісь маяки, які ти собі хоча б інтуїтивно розставляєш, щоб якось пробиратися в інше майбутнє? В іншу реальність — без камуфляжу і війни?

— Напевно, поки тільки в творчому плані. Можливо, мене відпустить вся ця тема, коли я її додому чи що, …назвемо так. Мені здається, що в якомусь психологічному та терапевтичному сенсі мені це потрібно покласти на папір і написати книгу про «Ізоляцію». Може бути, тоді я закрию цей гештальт, почну соціалізуватися і мріяти про двокамерному холодильнику, як казав один відомий герой.

— Ти вважаєш, що ми можемо в майбутньому знову жити разом з Донбасом?

— У мене є своя відповідь на це питання. Але я б хотів відповісти на нього через місяць, щоб не робити поспішних висновків і не давати невірних оцінок. Я ще не відчуваю і не розумію, що думають про це люди, що живуть тут. Що думає і як діє влада. Поки мені багато незрозумілі моменти.

— Ти дивився новорічне звернення президента?

— Дивився.

— Так хто ми? Думаєш, у нас вийде коли-небудь одностайно відповісти на це питання і зібрати країну?

— Поки є зовнішній агресор, у нас автоматично є матеріал для склеювання і зшивання України. І в цьому сенсі ми можемо дякувати Росії. А там — подивимося. Може бути, зросте вже нове покоління, якому для об’єднання будуть не потрібні подібні штучні ін’єкції. Ті, яким зараз по п’ять-десять років. Може бути, вони будуть просто сприймати свою країну, культуру, територію без будь-якого дискурсу взагалі на цю тему. Ну, а нам поки, звичайно, доводиться відштовхуватися від того, що є війна, є агресор…

— Ти відповів собі на запитання: «Навіщо?». Навіщо тобі все це було дано пройти? Ігор Козловський рік тому в цій же студії знаходив на нього відповідь.

— Відповідей, які все чекають в таких випадках, у мене, напевно, немає. Я переосмислював це багато разів, будучи там. І я не знайшов якихось глобальних зачіпок. Швидше за все, ніякої відповіді взагалі немає. Все це відбувається в рамках особистого досвіду. Але якщо ти намагаєшся вести до того, що це доля чи Господь Бог намагається зробити людину сильнішою, то я більше в ці речі не вірю.

Фото: ZN.UA

— Ти не віриш в Бога?

— В «Ізоляції» перестав. Навіть якщо Бог існує, то я його більше не розумію. І якщо і є відповідь на це питання, то у мене він негативний.

— Стас, на що ти тоді спирався, щоб вижити?

— У мене був коханий чоловік і маленький особистий простір навколо її фотографії. Я знав, що мене чекають і за це чіплявся.

Інна Ведернікова, опубліковано у виданні ZN.UA