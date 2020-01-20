Злодій повинен сидіти… у кабінеті? Як корупціонер Осипов очолив Департамент транспорту КМДА

Столичний міський голова Віталій Кличко призначив на посаду керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА одіозного Валентина Осипова. Того самого, який раніше довго обіймав посаду заступника директора комунальної корпорації «Київавтодор». Того самого, за яким порушено кримінальну справу за корупцію.

Кличко дуже любить пафосно говорити про боротьбу з корупцією, він активно піариться разом із правоохоронцями на затримання чиновників рангом поменше. Але коли справа доходить до «обраних», типу Осипова, то вже все одно – корупціонер він, скільки вкрав у киян, які за нього справи і в чому він сам зізнавався. Так, Віталій Володимирович? Чи ви забули, хто такий Осипов?

Якщо так, то ми можемо і нагадати. Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про кримінальну справу, з матеріалів якого зрозуміло, що Валентин Осипов ще в 2017 році, обіймаючи посаду заступника голови «Київавтодору», створив злочинну групу. Ця група під прикриттям глави комунальної корпорації Олександра Густелева розкрадала кошти з бюджету столиці, виділені на утримання і ремонт доріг і мостів.

Так по одному з епізодів цієї справи, «Київавтодор» уклав фіктивні договори на 37 млн гривень. В результаті третина цієї суми, 11 млн гривень, була переведена у готівку через підставну фірму. Цікавий факт: Осипова зловили на гарячому, він провину визнав, справу розглядає Шевченківський суд.

І ці 11 мільйонів – лише невелика частина вкраденого Осиповим у киян. Якщо сумніваєтеся – подивіться на наші діряві дороги і втомлені мости.

Так чому ж Осипов йде на підвищення? Та тому, що є ставлеником іншого знатного корупціонера – свого колишнього начальника Густелева. Результат роботи цього тандему – сотні розкрадених мільйонів з бюджету.

Далі все просто Олександр Густелев близько дружив з Віталієм Кличком. Кияни знають про їхні спільні відвідування лазні, катанні на мотоциклах і т. д. Також Густелев крутить роман з заступницею міністра інфраструктури Наталією Форсюк. Яка, природно, свого «дорогого друга» в образу не дасть.

Таким чином нова влада в особі Форсюк спільно зі старої в особі Кличка дружно захищають найбільш безпринципні корупціонерів і навіть просувають їх по кар’єрних сходах. Хіба за це ми голосували?..

Олег Бойко