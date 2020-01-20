Позбулася сенсу у всіх на очах

«Щоб не стала другою Сирією!»

У Берліні зустрілися всі зацікавлені у врегулювання лівійського конфлікту сторони: навіть лідери протиборчих сторін — Фаїз Саррадж і Халіфа Хафтар — прибули в столицю Німеччини.

Зарубіжні ЗМІ рясніли гучними заголовками: «Шпігель» назвав зустріч «проривом» і «дипломатичним успіхом», а The New York Times — «проблиском надії». Але чи так насправді?

Вдалося узгодити план врегулювання, виконання збройового ембарго і навіть дотримання гуманітарних норм — при цьому лідер ПНР і командувач ЛНА не те що рук не потиснули, а навіть не бачилися. З кожним з них зустрічалися по черзі.

Занадто великі розбіжності, щоб допускати очну ставку, тому учасники Берлінської конференції її і не допустили. Від гріха подалі конференція проходила за зачиненими дверима, без журналістів.

Варто нагадати, що переговорний процес у Берліні, який став продовженням московської зустрічі, був ініційований ще в Стамбулі: лідери РФ і Туреччини 8 січня закликали сторони лівійського конфлікту припинити бойові дії.

При цьому Хафтар, вже готовий увійти в Тріполі, пішов би на поступки ще в столиці Росії, але позиція Заходу, підтримує маріонетковий уряд Сарраджа, показала лівійському генералу, що «домовитися» тут можна тільки силою. Гарантом домовленостей може виступити лише російська сторона.

Говорити про сьогодення перемир’я все ще рано: його, як зазначила канцлер ФРН укладають безпосередньо ворогуючі сторони. У столиці Німеччини Саррадж і Хафтар були потрібні лише номінально, щоб дозволити закордонним представникам легітимізувати свої нафтові інтереси.

Не встигли боку підсумувати результати конференції, як сили Уряду національної згоди Лівії заявили про порушення перемир’я з боку Лівійської національної армії Халіфи Хафтара. Ось тобі і роззброєння воєнізованих формувань! Так що ж виходить: Берлінська конференція публічно позбулася сенсу?