Залетіла в 13 років і зіпсувала собі життя

Ще Набоков писав про нимфетках, чиє покликання – спокушати. Ось так одна і дособлазняла – тепер ходить з животом. Якби не чоловік дитини – історія була б не такою цікавою. У Красноярському краї семикласниця знаходиться на сьомому тижні вагітності, а в якості батька вказує на 10-річного друга. Хлопець навчається в четвертому класі іншої школи, і, судячи з соцмереж, полягає в «цивільному шлюбі» з коханою..

У самій же школі говорять про те, що дівчинка – не ангел: толком не вчиться, прогулює уроки і пакостить. Сім’я взагалі перебуває на обліку із-за важкої хвороби матері і неможливості батька встежити за трьома дітьми.

Історія трохи дивна і заплутана. Хто в наш час повірить, що залетіла дівчинка від десятирічного дитини? Тут швидше замішана інша особа постарше, ретельно приховує своє знайомство з нимфеткой. Адже, як говорять багато, дівчинка могла просто показати на хлопчика, так зазвичай надходять підлітки в її віці, замовчуючи про справжніх винуватців. Адже якщо «винен» хлопчик, то йому нічого не буде.

Однак, лікар-педіатр говорить про те, що вагітність в такому віці можлива: 50 на 50, так як вони могли увійти в репродуктивний вік. Однак, багато хто в цьому сумніваються. Експертизу, батько дитину 10-річний хлопчик, можна буде провести після його народження. До того ж лікарі кажуть, що хлопчика до народження дитини можна буде перевірити на репродуктивну здатність за допомогою експертизи.

Яким би розклад не вийшов, історія все-одно сумна. Дівчинка стане мамою вже в 14, і про дитинство, поблажливість і дуркування можна спокійно забути. У кого вистачило розуму залетіти в 13? Тільки у майбутньої яжматери, яку, сподіваємось, вмовляв не хлопчик. З любителем малоліток історія буде виглядати більш логічно, до того ж якась фінансова опіка буде, поки папаня відсиджується у в’язниці за секс з неповнолітньою.