Стало відомо, як вчителів російськомовних шкіл будуть перекладати на українську мову

Після того, як Верховна Рада затвердила Закон про повну загальну середню освіту, який, зокрема, встановлює моделі навчання по-українськи для різних шкіл, педагогів російськомовних навчальних закладів відправлять на курси підвищення кваліфікації.

Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявила міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

«Нам зараз важливіше підготувати вчителів, щоб вони були готові викладати державною мовою і підтягнули свою термінологію. Для них ми будемо робити окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони покращили свої знання мови», — зазначила вона.

За словами міністра, української мови в російськомовних школах стане більше з вересня 2020 року. Нововведення в освітній сфері не відстрочили на кілька років, оскільки для дітей, які навчаються російською мовою, вивчити українську і вчитися на ньому значно легше, ніж дітям, які навчаються, наприклад, угорською.

«Це середовище, в якій українська мова чують. Тому для них цей перехід буде менш болючим і менш складним», — вважає Ганна Новосад.