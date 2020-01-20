В Україні розкрили нову тактику бойовиків з безпілотниками на Донбасі

На Донбасі бойовики російсько-окупаційних військ запускають свої безпілотники під час роботи БПЛА спостерігачів СММ ОБСЄ, використовуючи заборона на ведення вогню для ведення повітряної розвідки. Раніше в зоні проведення ООС українські військовослужбовці отримали поранення під час вибуху безпілотника противника.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України, противник активізував ведення розвідки з повітря.

«З початку поточного року зросла інтенсивність використання противником БПЛА малого радіусу дії. При цьому окупанти запровадили практику запускати свої БПЛА в період часу і в районах, заявлених для спостереження з використанням безпілотників СММ ОБСЄ», — повідомив представник прес-центру Міноборони полковник Максим Праута.

За його словами, таким чином, російсько-окупаційне командування використовує режим заборони на ведення вогню для проведення повітряної розвідки в інтересах продовження обстрілу позицій підрозділів Об’єднаних сил», в тому числі, і з забороненого Мінськими угодами озброєння.