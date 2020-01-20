У ДПСУ розповіли деталі зняття Микитася з літака

Прикордонники не дали екс-депутату Максиму Микитасю полетіти за кордон. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Відзначається, що Микитася затримали в київському аеропорту Бориспіль. Колишній чиновник вже знаходився в салоні літака, коли прикордонники попросили його повернутися в будівлю аеропорту. Лайнер вилетів без нього.

При цьому всіх причин, по яких Микитась не зміг полетіти, в ДПСУ не назвали. Вони нібито стосуються інших правоохоронних органів.

У деяких ЗМІ повідомили, що екс-обранець хотів полетіти в Лондон разом з дружиною. В результаті жінка полетіла сама.