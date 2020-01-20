Справи Майдану: суд під питанням

У залі засідань Святошинського райсуду Києва немає вільного місця. Останній раз така кількість людей тут, мабуть, збиралася під час неординарної події — допиту колишнього президента України Віктора Януковича через відеозв’язок.

Власне, така ж ситуація і сьогодні: суд вперше зібрався на засідання без п’яти екс-беркутівців, яких підозрюють у вбивстві 48 і пораненні 80 чоловік 20 лютого 2014 року. Адже Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Олега Янішевського і Сергія Тамтуру 29 грудня обміняли на українських громадян з ОРДиЛО, попередньо через апеляційний суд змінивши заходи з арештів і домашніх арештів на особисті зобов’язання.

Обвинувачені нібито повинні були з’являтися до суду за викликом, не залишати місто проживання без дозволу суду тощо. Втім, очікувано 14 січня, коли відбувалося чергове засідання у Святошинському райсуді, присутніх зустрів порожній «акваріум», в якому попередні чотири роки сиділи обвинувачені. В залі, однак, зібралося близько двох десятків родичів загиблих і поранених на Інститутській подивитися, як далі відбуватиметься суд. І він приніс ряд несподіванок.

Але перед цим трохи історії. Справа про вбивства на Інститутській повинен був почати слухати Печерський райсуд ще в 2014-м. Коли в ньому було всього троє підозрюваних: Зінченко, Аброськін і їх командир Дмитро Садівник. Поки Феміда намагалася знайти трійку суддів, які візьмуть на себе довга й марудна справа розглядати масові вбивства в центрі Києва, Садівник втік. Тому що його вирішили випустити з СІЗО під домашній арешт.

Після невдалих спроб сформувати колегію суддів справа про розстріли 20 лютого передали до Святошинського райсуду. Він почав слухати його в 2015-м. Зінченко і Аброськіна звинуватили у вбивстві 39 осіб.

«Влітку 2014-го була зустріч з генпрокурором Віталієм Яремою. Тоді представники потерпілих намагалися зібрати всі справи Майдану під одним дахом, бо їх розслідувала міліція, прокуратура, Генпрокуратура, Служба безпеки. І Ярема нам говорив, мовляв, що навіть троє заарештованих беркутівців — це вже багато, і більше не буде. Ми цю фразу добре запам’ятали. З такою позицією, коли справу відправили в Печерський райсуд, в ньому можна було ставити крапку. І сім’ї загиблих, постраждалих, їх адвокати почали привертати увагу до проблеми, щоб хоч якось рухалося. Зрештою Ярема пішов з посади, перед цим створивши Управління спецрозслідувань, яке почало збирати всі справи Майдану. І воно ж додало до справи Янішевського, Тамтуру і Маринченко. У справі з’явилися не тільки загиблі 20 лютого, але і потерпілі. Останні, до речі, взагалі ніде не фігурували до того моменту», — пояснює адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська.

Справи Зінченко — Аброськіна і Янишевського — Тамтуры — Маринченко об’єднали взимку 2016-го. І Святошинський райсуд почав усе з початку. Тобто з зачитування обвинувальних актів (вбивств стало 48, додалося близько 80 поранень), допиту потерпілих, яких стало 130, дослідження доказів — терабайт фотографій і відеозаписів, допиту свідків. Що важливо: екс-беркутівці захотіли дати свідчення в кінці процесу, після всіх допитів, перед судовими дебатами. Тобто це повинно було відбутися приблизно цієї весни. Далі прокуратура, захист екс-силовиків і самі обвинувачені повинні були мати час на власні промови. І вже після того, суд повинен був відправитися в дорадчу кімнату. А вирок теоретично можна було очікувати влітку цього року. Тепер же, після обміну, виникає питання: чи зможе суд взагалі продовжити свою роботу в цій справі? І не зникнуть даремно чотири роки роботи і зусиль десятків людей?

Закон не бачить екс-беркутівців

Судове засідання 14 січня почалося з несподіваного заяви судді Сергія Дячука: Святошинського районного суду Києва ніхто не повідомляв ні про підготовку обміну, який відбувся 29 грудня, ні про плани звільняти екс-беркутівців. Більше того, суд лише завдяки журналістам дізнався про хід та результати засідання в апеляційному суді, де обвинуваченим міняли запобіжного заходу.

«Суд констатує, що обвинувачені на засідання не з’явилися. Суду також із ЗМІ стало відомо, що за результатами розгляду апеляційних скарг обвинуваченим змінили заходи на особисті зобов’язання. Всі обвинувачені 29 грудня під контролем держави були доставлені в лінії розмежування, де на виконання міждержавних угод стали учасниками обміну. Суд зазначає: ніякої офіційної інформації ми не отримували. Ні перед, ні під час, ні після обміну. Все, що нам відомо, відомо лише зі ЗМІ», — заявив Дячук 14 січня. І попросив адвокатів колишніх силовиків прокоментувати ситуацію.

З несподіваною заявою виступили і адвокати обвинувачених. Вони запевнили, що не мають контактів зі своїми підзахисними і відповідно не знають, де ті перебувають. «Озвучена інформація повністю відповідає дійсності. 28 грудня після рішення апеляційного суду наші підзахисні були під контролем правоохоронців. На наступний день вони прибули на контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське». Тоді ми спілкувалися в останній раз. Минуло більше двох тижнів. І у нас досі з ними немає контакту», — повідомив суду адвокат Стефан Решко. Його колега Олександр Горошинський додав, що у їх підзахисних при обміні не було паспортів.

«Важливий момент. Ми досі не бачили рішення апеляційного суду про зміну запобіжного заходу. Його не написали ні 28 грудня, ні 3 січня, як обіцяли. Немає його і станом на вечір 14 січня. Все, що ми бачили, — це резолютивну частину. В ній написано: не залишати місто без дозволу суду. Очікувано, що 14 січня обвинувачені в суд не з’явилися, порушивши таким чином це зобов’язання. Належним чином сповістити про наступному засіданні суд ії вже не зможе», — коментує Тижню ситуацію Закревська.

Інформацію про відсутність судового рішення апеляції також підтверджують і адвокати екс-силовиків. Під час судового засідання вони заявили, що поки не бачили тексту цього документа. Крім них рішення апеляції про зміну запобіжного заходу, що фактично дозволило колишнім “беркутівцям” залишити Україну, не бачив і суддя Дячук. Зараз, як пояснюють учасники судового процесу, до появи хоч якоїсь офіційної інформації обвинувачені з юридичної точки зору можуть бути де завгодно: у себе вдома, в «ДНР/ЛНР», на території Росії.

Разом з тим слід нагадати, що звільнення обвинувачених стало можливим завдяки діям Генеральної прокуратури, яка під час судового засідання в апеляційному суді 27 грудня раптово вирішила замінити групу прокурорів. Можна припустити, що причиною стало небажання старих представників прокуратури Олексія Донського, Яніса Симонова та Ігоря Земскова — виконувати наказ генерального прокурора про зміну запобіжного заходу конкретним обвинуваченим.

Лист з цим наказом свого часу опинилося у розпорядженні Тижня. У документі йшлося про те, що прокурори повинні змінити запобіжний захід колишнім силовикам, оскільки повинен відбутися обмін, про який домовилися на міждержавному рівні. Крім того, ці дії треба було узгодити з судами. Обидва наказу фактично є порушенням закону, оскільки йдеться про втручання в роботу прокурорів, які повинні бути незалежними від свого керівництва, і про втручання в роботу суду. Донський, Симонов і Земсков міняти заходи категорично відмовилися.

Тому їх поміняли на більш лояльних: Олександра Шевеленка, Дениса Суботіна, Марину Мазепину і Сергія Куцого. А 28 грудня новоприбулі представники прокуратури показали апеляційному суду і згаданий лист від генпрокурора Рябошапки. Представники потерпілих тоді заявили про факти втручання генпрокурора в роботу своїх підлеглих і просили відведення прокурорів. Однак апеляційний суд ці доводи не звертав уваги.

Аналогічно потерпілі вимагали відводу для новопризначених прокурорів та в Святошинському суді, оскільки у постраждалих були сумніви, що новопризначені Рябошапкой люди зможуть якісно представляти державне обвинувачення. На підтвердження своїх слів адвокати потерпілих відзначали, що Мазепина, Шевеленка і Суботін під час апеляційного розгляду навіть не ознайомилися з текстами апеляцій колишніх беркутівців; повністю погоджувалися з усіма проханнями і вимогами захисту екс-силовиків; не заявили, що Маринченко та Тамтура не можуть оскаржувати свої заходи (оскарження домашнього арешту і нічного домашнього арешту законодавство не передбачає) і під час засідання просто сиділи за порожнім столом; очевидно розуміли ризики втечі і одночасно погодилися на зміну запобіжного заходу.

На відміну від апеляції Святошинський суд прохання потерпілих задовольнив. І відвів нову групу прокурорів Рябошапки (за винятком Куцого, який не з’явився) через сумнів у їх неупередженості. Щоб призначити нових представників державного обвинувачення, у керівника Офісу генпрокурора є два місяця: наступне засідання у справі про розстріли на Інститутській відбудеться 17 березня. Це час прокуратура може використовувати для того, щоб новачки в справі ознайомилися з понад сотнею томів розслідування і не були лише статистами. Правда, поки невідомо, чи будуть після 17 березня інші судові засідання.

Туманне майбутнє

Важливий нюанс полягає в тому, що при нинішньому законодавстві суд не може розглядати справу без особистої присутності обвинувачених. Тобто, колишні силовики, яких перед Новим роком вивезли в ОРДиЛО, повинні якимось чином потрапити в Київ. І навіть якщо припустити, що вони раптово вирішать це зробити, виникає питання: як вони перетнуть кордон або лінію фронту без паспортів. Хоча Генеральна прокуратура відразу після обміну опублікувала на своєму сайті заяву, в якій запевнила: судові засідання триватимуть, а якщо обвинувачені не з’являться на засідання, то суд оголосить їх у розшук і перейде в заочний режим. Проте думка самого суду прокуратура, вочевидь, забула запитати. Це підтвердив суддя Сергій Дячук.

«Суд з сайту Гордон.иа дізнався, що 28 грудня на сайті Генпрокуратури з’явилося заява про роботу суду присяжних. Що судовий розгляд буде продовжуватися. Що після зміни запобіжного заходу обвинувачені повинні з’являтися на засідання. Що в разі неявки суд оголосить їх у розшук і почне заочне провадження. Тому суд висловлює обурення, що органи, які є учасниками судового процесу, дозволяють собі вказувати судові, що він повинен робити. Такого права не мають ніякі посадові особи. Може здатися, що суд — це структурний підрозділ ГПУ. Сподіваємося, новостворений Офіс генпрокурора не буде допускати таких помилок. Також суд з розумінням ставиться до того, що ГПУ повинна була давати пояснення. Але доцільніше було б коментувати дії працівників прокуратури і не говорити, що повинен робити суд», — заявив під час засідання 14 січня Дячук.

Єдиний можливий вихід для продовження судових засідань поки бачать і захисники екс-беркутівців. «Ми багато про це сперечалися між собою. І схиляємося до двох варіантів: якщо наші підзахисні прийдуть — процес буде продовжуватися. Якщо вони не з’являться — процес не триватиме. Третього варіанту при нинішньому законодавстві немає. Відеозв’язок тут неможлива.

Адже КПК передбачає одне: відеоконференція з підзахисним допускається тільки за умови, що він під вартою. Так, ми дійсно заявляли, що наші підзахисні будуть відвідувати судові засідання, якщо їх випустять із СІЗО. Але це було восени. До цієї … нетипової процедури, яку застосували. Це новела. І не юридична, а політична. Зараз у мене немає даних про те, чи запитували наших підзахисних про обмін. Ми ж про нього дізналися 27 грудня, коли нам документально підтвердили прокурори прізвища підзахисних у списках на обмін. До цього ми знали про це тільки з чуток, діалогу з нами ніхто не вів. Нас просто поставили перед фактом», — пояснює в коментарі Тижню один із захисників колишніх беркутівців Стефан Решко.

Якщо ж говорити про заочному судочинстві (тобто без обвинувачених), яке згадувала у своїй заяві вже ліквідована Генеральна прокуратура, то тепер воно майже неможливо. Із-за недосконалості законодавства. Наприклад, справа відносно екс-президента Віктора Януковича щодо його дій 18-20 лютого 2014-го повинні були розглядати в заочному суді більше року тому. Однак досі не розпочали саме із-за проблем з законом.

«Так, у Кримінальному процесуальному кодексі є стаття, яка нібито може дозволити заочний суд. Але ми маємо два майданівських справи, в яких п’ятеро екс-силовиків втекли. Це справи про побиття протестувальників на колонаді стадіону «Динамо», про побиття і вбивство 18 лютого і про напад на журналістів «Громадського» на блокпосту під Харковом у 2015-му (це зробила частина підозрюваних, які проходять в попередніх двох справах). І ми намагалися перевести ці суди заочний розгляд. Не вийшло. І ці справи у Дніпровському та Шевченківському суді просто стоять — більше двох років, так як екс-беркутівці втекли навесні 2017 року. І коли хтось каже, що у справі про розстріли можлива «заочка», то чому вона не спрацювала в цих двох випадках? Тому що стаття про заочному суді є, але вона декларативна. Механізм, як її застосовувати, ніде не прописаний. І якщо ситуація не зміниться, то вироку по справі про розстріли на Інститутській у нас просто не буде», — констатує Закревська.

Якщо ж одне з найбільш перспективних (і складних) справ Майдану, нехай і без обвинувачених, не матиме логічного завершення, якщо у справі, де успішно організували судовий процес, не отримають вироку, то можна стверджувати, що це сильно вдарить по мотивації слідчих і прокурорів, які працюють над іншими схожими розслідуваннями. А це ставить крапку на справах Майдану.

Щодо найближчого майбутнього майже з 100% вірогідністю можна запевняти, що 17 березня обвинувачені у розстрілах екс-беркутівці не з’являться в Святошинський райсуд на засідання. До цього часу, будемо сподіватися, суд врешті-решт отримає хоч якісь офіційні дані про те, що ж сталося з його підсудними. За цей же час повинні сформувати нову групу прокурорів. І хоча потерпілі та їхні адвокати вимагають повернути людей, які працювали над справою з самого початку, — Донського, Симонова, Земскова, — за чутками, доходить з Офісу генпрокурора, Рябошапка не дуже хоче йти на це. Можливо, зі своїх особистих мотивів.

Можливо, пов’язаних з подіями в апеляційному суді Києва під час звільнення екс-беркутівців. Нарешті, якщо 17 березня обвинувачені екс-силовики таки не з’являться до суду, судді Дячуку теоретично разом з присяжними належить з’ясувати, де вони знаходяться. І, ймовірно, він оголосить їх у розшук. А народні депутати за цей час приймуть зміни в законодавство, які нарешті розблокують заочні судові виробництва.

Разом з тим варто доопрацювати і сам процес, наприклад, щоб суд переходив в «заочку» і не починав роботу спочатку (а це нові чотири роки судових засідань, так як всі докази і допити треба буде досліджувати з нуля), щоб початок самої заочної процедури не прив’язували до міжнародного розшуку Інтерполу (за час розслідувань жодного бійця «Беркута» Інтерпол так і не оголосив у розшук), наприкінці щоб не доводилося починати справу з нуля після появи обвинувачених у залі засідань (що передбачено законом).

Якщо народні депутати встигнуть внести зміни в законодавство і усунути недоліки, теоретично Святошинський райсуд перейде до заочного судового розгляду. А суспільство в 2020-му таки отримає офіційне судове рішення, яке назве виконавців масових розстрілів на Майдані. І суд тривалістю більше чотирьох років таки підійде до свого логічного завершення.

Станіслав Козлюк, опубліковано у виданні Тиждень