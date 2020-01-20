Україна обігнала Росію в рейтингу технологічно розвинених країн

Україна зайняла 44-е місце з 67-ми у рейтингу найбільш технологічно розвинених країн, на дві позиції випередивши Росію.

Рейтинг, який складає видання Global Finance, був оприлюднений напередодні, повідомляє українська служба «Голосу Америки».

Україна обігнала Росію на два пункти, незважаючи на те, що її економіка в 14 разів менше російської, зазначили укладачі індексу.

«Можливо, це через те, що Україна з давніх часів була центром технологій колишнього Радянського Союзу, і тепер вибудовує свою освіту і бізнес-інтереси з метою просування галузі високих технологій», – говориться в дослідженні.

Росія показала найгірші результати за всіма показниками, включаючи низький рівень використання смартфонів і рівень конкурентоспроможності у сфері цифрових технологій, відзначають автори рейтингу.

Рейтинг сформований на основі чотирьох показників, включаючи кількість інтернет-користувачів по відношенню до загального населення; частку населення, що користується смартфонами; відсоток населення, що користується LTE, а також загальний індекс конкурентоспроможності у сфері цифрових технологій, який визначається на основі відкритості до розробки нових технологій і створення інновацій.