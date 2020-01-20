Мартін Лоуренс і Уілл Сміт запросили українців на прем’єру нової стрічки

Голлівудські актори: Мартін Лоуренс і Уілл Сміт несподівано звернулися до українців.

Зірки записали веселе відео, в якому спочатку поцікавилися, оговталися мешканці України від новорічно-різдвяних свят. Також знаменитості запросили глядачів на прем’єру стрічки «Погані хлопці назавжди», в якій актори зіграли головні ролі.

В комедійному бойовику покажуть продовження історії про двох копів-напарників – Уілла Сміта і Мартіна Лоуренса. Ці сміливі й іронічні хлопці будуть очищати місто від злочинців.

Прем’єра фільму «Погані хлопці назавжди» в Україні запланована на 23 січня.