«Закохай, не можеш закохати – купи, не можеш купити – убий!»: Ратушний розповів про «формулі Корбана» для активістів Протасового Яру

За словами Романа Ратушного, Офіс Президента «втратив» журналістське звернення, в якому говорилося про погрози Андрія Смирнова членам ініціативної групи проти забудови Протасового Яру

Голова ГО «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний розповів, що президент Володимир Зеленський і слідчі органи ігнорують повідомлення захисників парку Протасів Яр про загрози від адвоката Андрія Смирнова, який, за словами активіста, представляв інтереси компанії-забудовника ТОВ «Дайтона Груп».

«Геннадій Корбан є бенефіціаром будівництва. Олег Левін, судячи за словами Андрія Смирнова, – теж», – розповів активіст. Він додав, що водій Корбана є засновником скандальної компанії-забудовника, а сам Корбан був засновником фірми, яка є юридично особою-засновником «Дайтона Груп» (компанія-забудовник Протасового Яру – ред.).

«Там усюди люди Корбана, а іноді – і сам Корбан безпосередньо. Ще й заступник голови ВП Андрій Смирнов говорив, що Геннадій Корбан має до цього відношення», – додав Ратушний.

Роман розповів, що в серпні 2019 відбулася його зустріч з Андрієм Смирновим – представником забудовників Корбана і Левіна (приблизно через місяць після цієї зустрічі Андрія Смирнова був призначений заступником Голови Офісу Президента Андрія Богдана – ред.). За словами Ратушного, коли він відмовився за матеріальну винагороду вплинути на громаду, протестуючий проти забудови лісу, Смирнов почав йому погрожувати.

Ту розмову зі Смирновим активіст записав і виклав на сторінці ГО «Захистимо Протасів Яр» у Facebook.

«Корбан, не отримавши жодної відповіді ні від мене, ні від Смирнова, почав публічно погрожувати сам в соцмережах», – розповів Роман.

«Після зустрічі зі Смирновим ми відразу почали комунікацію з Офісом Президента. Неофіційно просили, по-перше, не призначати цього людини (Андрія Смирнова – ред.) в Офіс Президента. А потім ми комунікували щодо того, що «ви призначили, тепер познайомтесь, будь ласка, тому що вище Смирнова тільки ви за фактом» (у всіх інших конфлікт інтересів). Але він (Зеленський – ред.) це успішно ігнорував», – перераховує Ратушний своє спілкування з ОП.

Під час прес-марафону 10 жовтня 2019 журналісти запитували президента щодо ситуації навколо забудови Протасового Яру та історії з погрозами Смирнова активістам. Крім того, за словами Ратушного, президенту передавали звернення, одне з яких в ОПУ… «втратили».

30 листопада 2019 Роман Ратушний зустрівся з гарантом.

«Він (Зеленський – ред.) просто написав пост про те, що хоче зустрітися з побитими студентами Евромайдана. Я, як один з побитих студентів, потрапив у цю когорту», – пояснив Роман.

Активіст розповів, що під час зустрічі з президентом Зеленським повідомив йому про минулі загрози заступника Богдана.

«Я його чітко запитав на зустрічі. Зеленський відповів: «Він же погрожував до призначення». У нього позиція була чітка, що «ми не будемо здавати». Він це не озвучував, але це читалося», – зазначив Ратушний.

В кінці грудня з’явилося публічне звернення до президента від Сергія Притули з проханням розібратися в ситуації навколо забудови Протасового Яру і загроз Ратушному. Після цього, сказав Роман, йому телефонували «згори».

«Мене набрав Кирило Тимошенко (якого просили не робити комунікатором від Офісу Президента, оскільки його батько є менеджером Корбана і у самого Кирила Тимошенко є конфлікт інтересів). Він сказав, що «вас особисто набирати Іван Баканов». Ми поговорили з Бакановым по телефону. Жодного кримінального провадження (через погрози Смирнова – ред.), наскільки мені відомо, СБУ досі не відкрила, хоча розмова була перед Новим роком. Єдине сказали: «Якщо за вами хтось буде стежити, надсилайте нам фотографії і інформацію», – згадує Ратушний.

Активісти подали заяви в Офіс генпрокурора і Нацполицию, додав він.

«ГПУ відмовилася реєструвати кримінальне провадження через погрози Смирнова, посилаючись на вже закрите кримінальне провадження через погрози Корбана мені, яке вела Нацполиция», – саме до цій справі ГПУ і порадили долучити заяву про погрози Смирнова, зазначив активіст.

Кримінальне провадження за фактами погроз Корбана закрили ще перед Новим роком, уточнив Ратушний, але він дізнався про це в січні, до того ж, неофіційно. Він додав, що зараз активісти відправили запит і чекають відповіді, щоб оскаржити це рішення, мовляв, не було ніяких слідчих дій. Навіть ні разу не подзвонив слідчий, зазначив активіст.

«Вони просто відкрили для галочки і закрили», – підсумував Ратушний.

«Ми зараз на стадії загроз. Корбан не раз говорив в інтерв’ю, що у нього є формула: «Закохай, не можеш закохати – купи, не можеш купити – убий». Ось ми зараз десь ближче до третьої стадії», – робить висновок Роман Ратушний.

«Дуже сумно, що президента оточують такі люди як Андрій Богдан, Андрій Смирнов, які безпосередньо цим займаються криміналом або покривають його», – підсумував він.

Довідка. Роман Ратушний – голова ГО «Захистимо Протасів Яр», організація виникла в липні 2019 року у зв’язку зі скандальною забудовою зеленої зони в центрі Києва.

Згідно з інформацією активістів, 1 травня дніпровська компанія-забудовник ТОВ «Дайтона Груп», бенефіціарами якої є дніпровські бізнесмени Геннадій Корбан і Олег Левін, встановила паркан у Протасовому Яру та повідомила суспільству про плани по будівництву на схилі трьох 40-поверхівок.

Протасів Яр – це 30 га лісу в центрі Києва, які входять до зони охоронюваного ландшафту. Активісти кажуть: строк оренди землі за рішенням Київради давно минув. Громада відмовилася погодитися з руйнуванням схилу шляхом забудови і почала боротьбу за збереження лісу та надання Протасову Яру статусу регіональної заказника, щоб запобігти подальші дії забудовників.

Протасів Яр на картевідкриті джерела

За інформацією захисників Протасового Яру, 28 серпня один з бенефіціарів компанії-забудовника публічно погрожував Роману Ратушному у фейсбуці. Зокрема викраденням, яким раніше погрожував і представник забудовника Андрій Смирнов.

На сторінці ОО у Facebook зазначено, що 15 вересня 2019-го на координатора громади Протасового Яру Кононенко Юлію було скоєно напад. А в кінці вересня Роману Ратушному надійшла інформація з різних джерел про те, що його незабаром повинні викрасти і вбити. Також за будинком Ратушного зафіксували спостереження.