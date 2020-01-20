Справа про розкрадання в Запорізькому аеропорту: в ході обшуків вилучені важливі документи і мільйон готівкою

У Запоріжжі повідомили про підозру колишнього керівника комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», який, за версією прокуратури, заподіяв шкоду підприємству на суму понад 1,5 млн гривень.

За інформацією прес-служби Офісу генпрокурора, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо ймовірного службового підроблення, зловживання службовим становищем та розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя».

Результатом санкціонованих обшуків, проведених у приміщеннях аеропорту, на підрядних організаціях, а також за місцем проживання посадових осіб в Запоріжжі, Києві та Київській області, стало вилучення документів, а також грошових коштів у розмірі понад 1 млн гривень.

Досудове слідство триває.