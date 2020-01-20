На Дніпропетровщині довічний термін дали педофілу, який убив 8-річну дитину під час зґвалтування

У Дніпрі апеляційний суд залишив у силі вирок — довічне ув’язнення — 56-річному педофілу, изнасиловавшему і убив 8-річну дочку своєї співмешканки.

Як повідомляють у прокуратурі Дніпропетровської області, вбивство сталося в лютому 2011 року. Тоді житель Кам’янського, будучи п’яним, накинувся на дівчинку. Дитина намагався чинити опір, і ґвалтівник задушив її. Чоловік і мати вбитої дитини загорнули тіло дівчинки в мішок і викинули в сміттєвий контейнер.

Слідчі встановили, що до цього злочину чоловік і жінка займалися порносъемками і продавали фото і відео через ММС-повідомлення.

Мати дівчинки також опинилася на лаві підсудних — її судили за виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів та за приховування злочину. Крім того, жінка звинувачувалася в злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, оскільки не реагувала на систематичне побиття дівчинки вітчимом.

Її засудили до п’яти років позбавлення волі, але оскільки раніше один день попереднього ув’язнення зараховувався за два дні позбавлення волі (так званий «закон Савченко»), жінку звільнили від покарання у зв’язку з його відбуттям.