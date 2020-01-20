Справа Гандзюк: після масштабних обшуків в Херсоні почалися арешти

У Херсонській області проводять відпрацювання підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Проведені обшуки у голови Херсонської облради Владислава Мангера, а також у голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука.

Силовики також відпрацьовують членів злочинного угруповання «Москалів», учасник якої Олексій Левін (Москаленко) знаходиться в міжнародному розшуку як організатор нападу на Гандзюк.

Правоохоронці повідомили про підозру Ігорю Павловському, який був помічником нардепа Миколи Паламарчука. Сотрулниками Офісу генпрокурора зібрані докази створення злочинної організації для побиття людей і підпалів автомобілів на Херсонщині для залякування.

Павловський затриманий. Адвокати і лікарі намагаються захистити підозрюваного від перевезення в Київ. Його звинувачують у приховуванні нападу на Катерину Гандзюк. Так, він допоміг утекти з Херсона Сергію Торбіну і Володимиру Васяновичу, постачав їх грошима.

Все про підозру повідомили 10 особам.