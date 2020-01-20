Четверо нардепів встановили в Раді рекорд з прогулів

Друга сесія Верховної Ради IX скликання, яка була офіційно закрита минулого тижня, стала рекордною для як мінімум чотирьох народних депутатів. Згідно з даними Комітету виборців України, вони пропустили 90% голосувань.

Результати дослідження «Підсумки сесії Верховної Ради» експерти Комітету представили 20 січня.

«Рекордсменами» стали член депутатської групи «За майбутнє» Антон Яценко, який взяв участь лише в 4% голосувань, представники «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Столар та Юрій Солод (7% голосувань), а також позафракційний депутат Андрій Деркач (8% голосувань).

Всього експерти Комітету виборців нарахували в Раді 58 парламентаріїв, які взяли участь в менш ніж половині голосувань за сесію. На противагу їм нардеп від «Слуги народу» Олег Воронько голосував 99,39% випадках, ще 28 депутатів — у 95% випадках.