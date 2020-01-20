Під Києвом розстріляли випивак, справлявших потребу на дитячому майданчику

Під Києвом, у селищі міського типу Коцюбинське, місцевий житель підстрелив одного з випивак, які пили спиртне на дитячому майданчику і там же справляли нужду.

Як повідомляють в поліції Київської області, в Коцюбинському мешканець будинку, розташованого поруч з дитячим майданчиком, вийшов на вулицю і зробив зауваження «які відпочивали» чоловікам. Останні на зауваження не відреагували і почали йому погрожувати. У відповідь місцевий житель, попередивши, що у нього є травматичний пістолет, вистрілив у повітря, а його опоненти полізли в бійку.

«Обороняючись, чоловік кілька разів вистрілив у бік порушників і поранив одного з них в ногу, другий нападник зник. На місці події поліція вилучила пристрій для відстрілу гумовими кулями „Форт“ і дозвільні документи», — йдеться в повідомленні.

Працівники Ірпінського відділу поліції затримали одного з двох чоловіків, распивавших спиртне, місце знаходження другого з’ясовується. У поліції вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.