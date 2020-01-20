Стало відомо, хто разом із Зеленським їде на форум у Давос

У вівторок, 21 січня, у швейцарському Давосі відкривається ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум, на який з’їжджаються сильні світу цього: лідери країн, могутні політики, мільярдери, гуру економіки та успішні стратегії.

Очікується, що в нинішньому форумі візьмуть участь мільярдери Білл Гейтс, якого в математичній грі обіграла дружина Мелінда, Марк Цукерберг, Джордж Сорос. Планує приїхати у Давос президент США. Україну на Всесвітньому економічному форумі представить президент Володимир Зеленський. За даними його офісу, глава держави має намір провести ряд зустрічей з учасниками форуму, а також виступити на даному заході. У Давосі також перебуватиме прем’єр-міністр Олексій Гончарук та міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, який не став розкривати деталі поїздки президента в Оман.

Компанію керівникам держави в Швейцарії складуть понад 20 українських нардепів. Як стало відомо з повідомлення прес-служби «Слуги народу», місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв монобольшинства: голові фракції Давида Арахамии, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько та іншим.

За власною ініціативою в Давос відправляються і нардепи з фракції «Голос», зокрема, Ярослав Юрчишин, Юлія Клименко, Ярослав Залізняк та інші. Також у Всесвітньому економічному форумі візьме участь представник фракції «Опозиційна платформа — За життя» і мільярдер Вадим Новинський. Традиційно Український ланч у Давосі влаштовує ще один великий бізнесмен Віктор Пінчук.

Форум у Давосі триватиме до 24 січня.