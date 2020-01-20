На Херсонщині правоохоронці повідомили про підозру 9 причетним до злочинної організації

Правоохоронці 20 січня провели спецоперацію, щоб припинити діяльність злочинної організації, яка у Херсонській області вчиняла насильницькі дії щодо громадян та палила їхнє майно для залякування.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Наразі 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі ухвал слідчих суддів провели понад 30 обшуків, під час яких вилучили вогнепальну зброю та інші речі.

Зокрема повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Його затримано в порядку статті 208 КПК України. За інформацією hromadske, йдеться про Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Слідчі та процесуальні дії тривають.