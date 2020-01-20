Україна вичерпала запаси “простого” газу

Укргазвидобування за минулий рік здобула 13,62 мільярдів кубометрів газу, тоді як роком раніше цей показник склав рекордні 15,5 мільярдів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

“Компанія в повному обсязі виконала річний виробничий план”, – йдеться в повідомленні.

У компанії повідомляють, що в минулому році закінчено буріння 74 свердловин, виконано 801 операції колтюбинговыми установками, зроблено 117 операцій з ГРП і виконано 202 операції з капітального ремонту свердловин.

“Ми повинні визнати, що технологічно прості для вилучення запаси газу практично вичерпані. Рівень виснаження наших родовищ – понад 80%. Нам необхідно виробити технічні компетенції для прориву у видобутку “складного” газу… Глибоке буріння і шельф – це те, куди ми повинні рухатися”, – заявив директор з інтегрованого газового бізнесу Андрій Фаворов.