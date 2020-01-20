Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україна вичерпала запаси “простого” газу

20.01.2020

Укргазвидобування за минулий рік здобула 13,62 мільярдів кубометрів газу, тоді як роком раніше цей показник склав рекордні 15,5 мільярдів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

“Компанія в повному обсязі виконала річний виробничий план”, – йдеться в повідомленні.

У компанії повідомляють, що в минулому році закінчено буріння 74 свердловин, виконано 801 операції колтюбинговыми установками, зроблено 117 операцій з ГРП і виконано 202 операції з капітального ремонту свердловин.

“Ми повинні визнати, що технологічно прості для вилучення запаси газу практично вичерпані. Рівень виснаження наших родовищ – понад 80%. Нам необхідно виробити технічні компетенції для прориву у видобутку “складного” газу… Глибоке буріння і шельф – це те, куди ми повинні рухатися”, – заявив директор з інтегрованого газового бізнесу Андрій Фаворов.

Читайте також:   Російська техніка, «юнармейцы» і «Катюша» з написом «За Сталіна», — в окупованому Криму готуються святкувати «День перемоги»
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *