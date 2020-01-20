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На Микитася знову вдягнули електронний браслет

20.01.2020

Правоохоронці знову вдягнули електронний браслет на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії на 80 мільйонів гривень.

Про це Українській правді заявив адвокат екснардепа Олександр Лисак.

За його словами, після того як у понеділок прикордонники зняли Микитася з рейсом Київ-Лондон, на нього знову вдягнули електронний браслет стеження і змусили здати закордонний паспорт.

Лисак каже, що йому не відомі причини таких дій прикордонників, того, щоб отримати цю інформацію, він готує запит до Держприкордонслужби.

“У рішенні (про заборону виїжджати з країни – ред.) немає підстави”, – заявив він.

Адвокат підтвердив, що у його клієнта є “рішення про надання дозволу на виїзд”.

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