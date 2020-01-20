Видобуток енергетичного вугілля на державних шахтах впала за рік на 24%

Вуглевидобувні підприємства України в 2019 році скоротили видобуток рядового вугілля на 6,2% (на 2,06 млн тонн) порівняно 2018 роком – до 31,22 млн тонн.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища, – передає БизнесЦензор.

Видобуток коксівного вугілля зріс на 8,8% (на 513,9 тис. тонн) – до 6,32 млн тонн, тоді як енергетичного знизилася на 9,4% (на 2,58 млн тонн) – до 24,9 млн тонн.

У той же час ТОВ “Краснолиманське”, підконтрольне Віталію Кропачеву, продовжило практику приховування від міністерства даних про свою діяльність, розпочату з початку вересня 2018 року.

Згідно з даними міністерства, в грудні 2019 року видобуток рядового вугілля знизилася на 0,1% (на 1,5 тис. тонн) порівняно з аналогічним місяцем 2018 року – до 2,8 тонн.

Вуглевидобувні підприємства, що входять в сферу управління Минэкоэнерго, за 2019 рік скоротили видобуток на 13,9% (на 574,2 тис. тонн) – до 3,57 млн тонн, у тому числі видобуток коксівного вугілля зріс на 51,1% (на 286 тис. тонн) – до 846,1 тис. тонн, тоді як енергетичного – зменшилася на 24% (на 860,2 тис. тонн), до 2,72 млн. тонн.

Шахти Донецької області в 2019 році забезпечили видобуток 11,26 млн тонн вугілля (+1,3% до 2018 року), Луганській – 328,8 тис. тонн (-33,2%), Дніпропетровської – 18,21 млн тонн (-9%), Львівській – 1,36 млн тонн (-13,6%), Волинській – 69,7 тис. тонн (-29,5%).