Виявився новачок: Борис Філатов і Геннадій Корбан прибрали до рук тендерні мільйони

З наближенням місцевих виборів, на яких меру Дніпра Борису Філатову доведеться конкурувати не тільки зі ставлеником Оппоблока, але і кандидатом від Ігоря Коломойського, нинішній градоначальник і його давній партнер Геннадій Корбан всерйоз взялися за тендерні потоки

17 січня Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровського міськради провів тендер на надання послуг з поточного ремонту автодоріг у місті. Ці послуги в мерії Дніпра оцінили більш ніж в 600 млн грн, що викликало підвищений інтерес з боку потенційних підрядників. Ремонтувати міські дороги зголосилися одразу 4 компанії, в тому числі, добре відомі в регіоні ТОВ «УПС» і «Автомагістраль 2016».

«УПС», бенефіціаром якого зараз числиться директор Дмитро Гончаров, одним з перших в регіоні обзавівся сучасної дорожньої технікою. Результатом чого став шквал контрактів у Дніпропетровській області та сусідніх регіонах. Так, у 2016-2019 р. підприємство виграло тендерів Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської мерії більш ніж на півмільярда гривень, на 800 млн грн – Департаменту ЖКГ і будівництва Дніпропетровської ОДА та більш ніж на 1,3 млрд грн – Служби автодоріг у Дніпропетровській області.

ТОВ «Автомагістраль 2016», основними власниками якої є директор компанії Олег Логвиненко і син екс-гендиректора Інгулецького Гзк Володимир Півень, настільки довгої історії досягнень не має. Але також могла б похвалитися прихильністю підлеглих Бориса Філатова. В активі підприємства, зареєстрованого в сел. Меліоративне (Новомосковський р-н, Дніпропетровська область), перемоги в 2 великих тендерах Департаменту благоустрою Дніпровського міськради більш ніж на 700 млн. Останню фірма святкувала в серпні минулого року. Тобто «УПС», і «Автомагістраль 2016» чудово знають правила гри, заведені в мерії Дніпра, і неодноразово з ним грали.

Однак на цей раз перемогу в аукціоні святкував новачок – ТОВ «СВФ «Элитпроект». Фірма була створена тільки в березні 2019 року, і цей комунальний тендер став для неї пробою пера.

Компанія, бенефіціаром якої є мешканка Дніпра Олеся Бондаренко, зуміла випередити конкурентів, запропонувавши виконати дорожні роботи за 593,4 млн грн. Пропозиція ТОВ «Автомагістраль 2016» виявилося на 357 тис. грн дорожче. У той час як «УПС» було взагалі не розташоване вести боротьбу за поспіль, при очікуваній вартості робіт 600,4 млн. грн. зупинившись на позначці 599,8 млн. грн. Ще одному учаснику – ТОВ «Граніт 001» Віталія Пастки з Одеської області – в участі в аукціоні відмовили.

Уміння зробити найдешевше цінову пропозицію, схоже, не єдине достоїнство компанії, на рівному місці обезоружившей конкурентів. «ОЛІГАРХ» знайшов ознаки, що говорять про близькість контролерів «Элитпроекта» до мерії Дніпра.

На фото – Сергій Кіт (крайній зліва)

Директором компанії з листопада 2019 р. значиться Сергій Кіт. До цього він керував комунальним підприємством «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міськради. У декларації Кита за 2018 р, поданою перед звільненням, зазначено, що його дружина Наталя Надха працює в Дніпровському міській раді. І не на рядовій посаді – зараз вона очолює управління забезпечення депутатської діяльності мерії.

Не маючи своєї власної техніки, «Элитпроект» орендувала у ТОВ «Тракція Асфальт» до кінця року близько трьох десятків одиниць різноманітної техніки, і підписав контракт з ТОВ «Тракція Інфра». У Дніпрі цю компанію давно пов’язують з давнім бізнес-партнером Бориса Філатова, скандально відомим бізнесменом Геннадієм Корбаном. Можливо, ця обставина забезпечила компанії бурхливий старт на місцевому дорожній ринку і дозволило менш ніж за 2 роки виграти десяток Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровського міськради більш ніж на 1 млрд грн.

Природно, поява компанії на конкурентному та высокоприбыльном дорожній ринку не пройшло непомітно. Розгадати таємницю щедрості підлеглих Бориса Філатова до поляків намагалися і громадські організації, що займаються боротьбою з корупцією, і конкуренти. У минулому році Геннадій Корбан судився з активістами «Громадського контролю» наполягаючи на своїй непричетності до альянсу з «Тракцией». Але не зумів довести цього.

Тепер же є підстави вважати, що і удачливий новачок дорожніх ремонтів в Дніпрі має відношення до головного конфліктологу України.

Так, одержувач ТОВ «Элитпроект» Олеся Бондаренко раніше працювала директором ТОВ «Січеслав Картон». Це підприємство було зареєстроване в кінці 2015 року за юридичною адресою Дніпропетровської паперової фабрики, яка до 2014 року належали екс-депутату Верховної Ради Олегу Царьову, і від якої він був оперативно позбавлений. Після того, як Царьов захопився сепаратизмом і оголосив себе спікером парламенту Новоросії», у Дніпрі пройшла блискавична операція по його «множення на нуль», фактичну причетність до якої тоді підтвердив Філатов. «Ми «закошмарили» Царьова, тому що занадто добре і довго його знаємо», – написав він у відповідь на випад Царьова у Facebook: «Борис ко під шумок рейдернул мій бізнес. І використовує в особистих цілях».

Крім того, Олеся Бондаренко разом з адвокатом Віталієм Бьоршем в рівних частках є співзасновниками адвокатського об’єднання «Лекс Таліон». Це об’єднання знаходиться за однією адресою з ТОВ «Депозитарно-фондова компанія «Славутич-Капітал», яка є давньою вотчиною Корбана. Останній, як випливає з недавнього розслідування Bihus.Info фактично є «тіньовим мером» Дніпра. Протягом двох місяців журналісти, які спостерігали за житловим офісом «Амстердам», де проживає Корбан, фіксували регулярні візити туди чиновників і депутатів, відповідальних за ключові напрямки життєдіяльності Дніпра, такі як фінанси, ЖКГ, будівництво, транспорт і т. д.

Ще більше владу над чиновниками тандему Корбан-Филатов зміцнюється завдяки їх здібностям вирішувати делікатні справи. Так, керівник Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровського міськради, який проводив останній тендер на поточний ремонт доріг, Михайло Лисенко є фігурантом відразу декількох розслідувань про фінансові зловживання, у тому числі при ремонті мосту № 2 через Дніпро. Минулої осені прокуратура пред’явила підозра на цей рахунок Лисенко, кількох його підлеглих і представникам компанії-підрядника. Після цього деякий час чиновник перебував за кордоном, але потім повернувся в Дніпро і зараз продовжує керувати департаментом.

Своєрідно Філатов відреагував на проведені СБУ обшуки в мерії, виявили в гуманітарному департаменті близько півмільйона доларів готівкою в різних номіналах. У своєму зверненні в Facebook мер Дніпра активно заступався за чиновників і звинувачував в упередженості силовиків і журналістів. У підсумку Філатову все ж довелося усунути від посади главу департаменту Олександра Шикуленко. Однак, той, судячи з усього, не особливо сумує про своєму майбутньому і повідомив, що на час розслідування перебуває у відпустці.

На сьогоднішній день Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровського міськради ще не підписав контракт з «Элитпроектом». Але з урахуванням усіх викладених обставин навряд чи йому щось завадить зробити це найближчим часом.