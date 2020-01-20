Зеленський назвав причину своєї відставки

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, при якому він сам добровільно піде у відставку.

Про це пише The Times of Israel.

Зеленський сказав, що вирішив стати президентом, щоб перемогти в країні корупцію.

За його словами, це довга і важка боротьба. Він зазначив, що якщо його серйозно звинуватять у корупції, то він подасть у відставку.

«Якщо б мене звинуватили в якийсь цієї корупції — пред’явили не політичні звинувачення, а те, що дійсно сталося, — тоді, відповідно до Конституції, мені довелося б піти у відставку», — відповів президент.