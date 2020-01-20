Пальто Burberry за 250 гривень митники виявили вісім тонн брендового одягу

Контрабандисти намагалися ввезти в Україну елітні бренди Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein під виглядом недорогий турецької фабрики.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

За попередніми даними, сталася підміна товару. Однак Нефедова найбільше вразила вартість речей, так як він заявив, що дорожче фури він ще не зустрічав. Згідно з поданими документами, через пункт пропуску Порубне везли вісім тонн недорогий одягу і взуття на 69,6 тисячі доларів США. Коли митники почали оглядати машину, побачили суцільні бренди класу люкс — Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein та інші.

«Якщо ви знайдете десь плащ Burberry за 250 грн, дайте знати…» — написав глава митниці.

Він додав, що всього намагалися ввезти 33 тисячі предметів одягу, аксесуарів і біжутерії, приблизна вартість яких — 64,2 мільйона гривень, що в 38 разів більше, ніж було вказано в документах.

Контрабандистам, товар у яких вилучили до прийняття рішення судом, загрожує 100% штраф і конфіскація.