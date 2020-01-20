Комітет виборців назвав депутатів, які гірше всіх ходили на засідання Ради

Комітет виборців України назвав найбільш злісних прогульників пленарних засідань Верховної ради України.

Про це повідомляє «Хвиля» з посиланням на дослідження організації.

Згідно з даними КВУ, за вересень-січень було проведено 58 пленарних засідань Ради. На засіданнях парламенту у середньому були присутні 348 народних депутатів. Активніше народні обранці відвідували засідання на початку сесії, потім активність трохи знизилися.

Вияснилось, що серед фракцій і груп Верховної ради найбільш низький показник відвідуваності у фракцій «Опозиційна платформа «За життя» та ВО «Батьківщина». В середньому на парламентських засіданнях було зареєстровано 77% нардепів ОПЗЖ і 72% депутатів «Батьківщини».

При цьому найвищі показники відвідуваності демонструють парламентарії «Слуги народу» і «Європейської солідарності». Повідомляється, що на засіданнях Ради були зареєстровані 85% депутатів «Слуги народу» і 83% депутатів ЄС. Дещо гірше на роботу ходять народні обранці фракції «Голос»і парламентської групи «За майбутнє». В середньому 81% депутатів цих політсил відвідували засідання парламенту.

Деякі парламентарі поставилися до своєї роботи недобросовісно: повідомляється, що 4 депутати пропустили 90% голосувань.

«4 народних депутата пропустили 90% голосувань. Це Антон Яценко з групи «За майбутнє», Вадим Столар з ОПЗЖ, Юрій Солод з ОПЗЖ і позафракційний Андрій Деркач. Так, за п’ять місяців роботи А. Яценко натиснув кнопку для голосування лише 89 раз або прийняв участь у 4% голосувань. Це найнижчий результат серед усіх народних депутатів», — йдеться в документі.

Всього у Верховній Раді зафіксовано 58 народних депутатів, які взяли участь у менш ніж половині голосувань парламенту за сесію.