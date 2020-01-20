Повінь – зміна системи

Menu
Close

Все можна зробити онлайн! Українським автомобілістам розповіли про важливу новацію

20.01.2020

З цього часу українські автомобілісти зможуть скористатися нову послугою: в режимі онлайн можна буде зареєструвати особу, яка буде водити машину, замість офіційного власника.

Про це повідомили в Міністерстві цифровий трансформації України.

У зв’язку з тим, що на дорогах стали активно використовуватися прилади фото – і відеофіксації для попередження небезпечних ситуацій і розкриття злочинів, правоохоронцям тепер необхідно чітко знати, хто був за кермом авто — власник або третя особа. Адже саме водій, який на момент скоєння злочину перебував за кермом, буде відповідати за це.

Відтепер у Електронному кабінеті водія і на Урядовому порталі в розділі «Електронні послуги» можна скористатися послугою «Управління належним користувачем». Вона дозволяє власникам авто призначити особу, яка на законних підставах користується їхньою машиною.

Читайте також:   В одному з районів столиці спалахнула пожежа: горять офісні приміщення та магазини
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *