Все можна зробити онлайн! Українським автомобілістам розповіли про важливу новацію

З цього часу українські автомобілісти зможуть скористатися нову послугою: в режимі онлайн можна буде зареєструвати особу, яка буде водити машину, замість офіційного власника.

Про це повідомили в Міністерстві цифровий трансформації України.

У зв’язку з тим, що на дорогах стали активно використовуватися прилади фото – і відеофіксації для попередження небезпечних ситуацій і розкриття злочинів, правоохоронцям тепер необхідно чітко знати, хто був за кермом авто — власник або третя особа. Адже саме водій, який на момент скоєння злочину перебував за кермом, буде відповідати за це.

Відтепер у Електронному кабінеті водія і на Урядовому порталі в розділі «Електронні послуги» можна скористатися послугою «Управління належним користувачем». Вона дозволяє власникам авто призначити особу, яка на законних підставах користується їхньою машиною.