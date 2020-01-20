Спійману з наркотиками Бочкарьову оштрафували. Спокутувала провину благодійним внеском

У Москві суд призначив 30 тисяч рублів штрафу ліпшій з наркотиками російської актрисі Наталії Бочкарьової.

Під час засідання в Преображенському суді Бочкарьова визнала свою провину. Справа проти неї закрили. Також артистку звільнили від кримінальної відповідальності. Дізнавач, який виступав в суді, пояснив, що зірка серіалу «Щасливі разом» загладила провину «шляхом переказу коштів у благодійний фонд Євгена Воскресенського». З озвучених матеріалів стало відомо, що, крім іншого, при затриманні у Бочкарьової була вилучена купюра зі слідами наркотичної речовини.

Нагадаємо, зірку російського серіалу «Щасливі разом» Бочкарьову затримали наприкінці вересня минулого року. При обшуку у неї знайшли кокаїн. Актриса заперечувала інформацію про затримання з наркотиками. Згодом, однак, з’ясувалося, інцидент все-таки був.

У жовтні суд позбавив Бочкарьову водійських прав на один рік і вісім місяців і оштрафував на 30 тисяч рублів за відмову проходити медичний огляд на стан сп’яніння.