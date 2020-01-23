В Одесі загорівся очерет: вогонь перекинувся на будівлю

Рятувальники борються з пожежею очеретів в Одесі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у четвер, 23 січня.

До Служби порятунку 101 повідомили про пожежу в 12:26. Як виявилося, на Балтській дорозі на відкритій території горить очерет. Прибувши за адресою, рятувальники встановили, що горить очерет трьома окремими осередками на площі 3 тис. м. кв.

Гасіння ускладнюється несприятливими погодними умовами, зокрема, сильним вітром. З-за швидкого розповсюдження вогню, сталося загоряння покинутої будівлі, яке рятувальники локалізували о 14:59 та ліквідували о 15:07.

Рятувальники продовжують гасити пожежу. Залучено чотири одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу.