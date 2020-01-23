Учасник бійки з Ківою заявив, що депутат зламав йому ніс

Другий фігурант бійки з нардепом Іллею Ківою, 35-річний Михайло Майман, озвучив сайту «Сьогодні» свою версію події. Він каже, що все було абсолютно не так, як заявив Ківа.

«Ініціатором був Ілля Ківа. Справа була так: я сидів в кафе, Ківа – поруч. Я став йти, як раптом він мене затримав словами: «Стій, я тобі зараз з…ка поясню. Я зупинився. Він мені сказав: «Я тебе попереджав, що відріжу голову?». У цей момент він мені завдав удару головою, зламав мені ніс. Також у мене струс мозку», – розповів Майман.

На питання про те, чому сталася бійка, Михайло каже, що конфлікт тягнеться з 2015 року. А причина всьому, нібито незаконні розпорядження Ківи, які той віддавав, будучи одним із керівником в силових відомствах.

«Після вчорашнього я вже написав заяву, відкрито кримінальне провадження за статтею «Нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості». Зараз, коли ви мені дзвоните, я в прокуратурі даю свідчення», – розповів Майман.

Нагадаємо, у нардепа Іллі Ківи зовсім інша версія події. У коментарі для сайту «Сегодня» він відразу після конфлікту почав стверджувати, що призвідником конфлікту 22 січня в столичному кафе був саме Михайло.

«Цей чоловік зайшов до закладу і почав ображати мене, – заявляв нам Ківа. – Я підійшов до нього і зробив зауваження, тому що в закладі були діти. Після цього він ударив мене першим в обличчя, потім прибігла його охорона, він виїхав із закладу».