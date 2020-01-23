ЗМІ: У Китаї розшукують «супер-розповсюджувача», який інфікував 14 лікарів

У Китаї детективи хвороб розшукують так званих «супер-розповсюджувачів», які заражають смертельним вірусом лікарів і медсестер.

Про це пише CNN.

Один пацієнт, що страждає від коронавіруса, вже заразив 14 працівників охорони здоров’я. З’ясування всіх деталей про таких людей входить у роботу щодо зупинення поширення коронавіруса, який вже вбив 17 осіб і заразив більше 500 в п’яти різних країнах, включаючи Сполучені Штати.

«Супер-розповсюджувачі» є важливою частиною спалаху захворювання. В якості аналогічного прикладу можна згадати Мері Мэллон, яка була відповідальна за широке поширення черевного тифу в Нью-Йорку на початку 1900-х років. Чи китайського лікаря, який у 2003 році поширив гострий респіраторний синдром в чотирьох різних країнах. Або ж пацієнта південнокорейської лікарні, який у 2015 році заразив 82 людина близькосхідним респіраторним синдромом (MERS). Новий смертельний вірус з міста Ухань – це брат збудників SARS та MERS. Всі вони коронавіруси.

Епідеміолог і професор школи громадської охорони здоров’я Університету Міннесоти Майкл Остерхольм вважає, що наявність «супер-розповсюджувача» в Ухані свідчить про те, що вірус розповсюджується дуже швидко. Вчений називає таких людей «супер-розповсюджувачами», так як вони поширюють вірус – наприклад, при чханні або кашлі – в набагато більших масштабах, ніж більшість інших людей.

«Якщо у нас є один такий розповсюджувач, це говорить, що їх буде ще більше. Завжди коли є один, з’являються й інші», – заявив дослідник.

У вівторок мер Уханя сказав, що один пацієнт передав коронавірус лікаря і 13 медсестрам. За словами мера Жоу Сяньвана, хворого не перевірили на наявність вірусів перед операцією у відділенні нейрохірургії. Після операції у нього з’явилася лихоманка.

Дослідження Остерхольма доводять, що крім 14 заражених лікарів, існує ще як мінімум 20 медиків, яких інфікували пацієнти в ході шести інших випадків, що сталися в лікарнях міста Ухань або в сусідньому Хуангане.