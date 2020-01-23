Путін прирівняв антисемітизм та русофобію під час виступу в Ізраїлі

Президент Росії Володимир Путін під час виступу на відкритті пам’ятника героям і захисникам оборони Ленінграда “Свічка пам’яті” в Ізраїлі поставив в один ряд антисемітизм та русофобію.

Про це повідомляє “BBC”.

“Тут, як і в Росії, стурбовані спробами заперечувати Голокост, переглянути підсумки Другої світової війни, відбілити убивць і злочинців”, — заявив Володимир Путін.

За словами Путіна, в Ізраїлі живуть майже 1300 “блокадників” і тут шанують своїх героїв.

“Тут, як і в Росії, розуміють значущість уроків Другої світової війни, не дають світу забути, до чого призводить національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму і русофобії”, — заявив Путін.

При цьому він не уточнив, в чому саме полягає русофобія і хто її виявляє.